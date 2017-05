DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.623,55 -0,61% +10,12% Stoxx50 3.251,15 -0,39% +7,99% DAX 12.711,06 -0,36% +10,71% FTSE 7.386,63 +0,02% +3,41% CAC 5.383,42 -0,32% +10,72% DJIA 20.861,44 -0,39% +5,56% S&P-500 2.387,27 -0,52% +6,63% Nasdaq-Comp. 6.095,75 -0,54% +13,24% Nasdaq-100 5.649,13 -0,57% +16,15% Nikkei-225 19.961,55 +0,31% +4,43% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,42 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,37 47,7 +1,4% 0,67 -14,8% Brent/ICE 51,06 50,22 +1,7% 0,84 -12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,23 1.219,10 +0,3% +4,13 +6,2% Silber (Spot) 16,26 16,19 +0,4% +0,07 +2,1% Platin (Spot) 914,50 910,50 +0,4% +4,00 +1,2% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,7% +0,02 -0,3%

FINANZMARKT USA

Einige enttäuschende Quartalsergebnisse belasten an der Wall Street am Donnerstag die Kurse. Unter anderem hatte am Vorabend Snap, die Mutter der Messaging-App Snapchat, ihr schwächstes Wachstum seit zwei Jahren vermeldet. Das wird mit einem Kurseinbruch um 18,5 Prozent bestraft. Die Konjunkturdaten des Tages, die Erzeugerpreise aus dem April und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, fielen überzeugend aus, setzen aber keine Akzente. Dafür kamen auch aus der US-Einzelhandelsbranche einige enttäuschende Zahlenausweise. Macy's brechen um 13,6 Prozent ein, nachdem die Warenhauskette mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt hat. Nicht ganz so schlecht kommen die Zahlen von Kohl's an, deren Aktie um 6,2 Prozent nachgibt. Zwar enttäuschte der Umsatz, dafür verdiente das Unternehmen mehr als erwartet. Whole Food Markets hat bei der Vorlage der Zahlen, die den Erwartungen entsprachen, den Umbau seines Boards angekündigt; das wird mit einem Kursplus von knapp 2 Prozent belohnt. Verizon sinken um 0,4 Prozent. Der Mobilfunkanbieter hat sich laut informierten Personen im Bieterverfahren gegen den Wettbewerber AT&T durchgesetzt und kauft Straight Path Communications für über 3 Milliarden Dollar. Merck & Co rücken um 1,0 Prozent vor. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Krebsmedikament Keytruda des US-Pharmakonzerns zum Einsatz in Verbindung mit Chemotherapie bei Lungenkrebs zugelassen. Die Ölpreise setzen ihren Anstieg fort. Hatten sie am Mittwoch noch von den überraschend deutlich gesunkenen US-Rohölbeständen profitiert, so setzen die Akteure nun darauf, dass die Opec ihre Fördermengenbegrenzung verlängern wird. Die sinkenden Kurse am Aktienmarkt veranlassen Anleger dazu, vermeintlich sichere Häfen aufzusuchen. Goldpreis und Anleihenotierungen legen zu.

Am Devisenmarkt gibt das Pfund in Reaktion auf die Entscheidung der Bank of England (BoE) nach. Devisenhändler sagen, einige Akteure seien enttäuscht, dass die britischen Notenbanker mit einer überwältigenden Mehrheit von 7:1 gegen eine Zinserhöhung votiert hätten. Die Marktteilnehmer hätten gehofft, dass mehr Mitglieder des geldpolitischen Rats der BoE für eine Zinserhöhung stimmen würden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom

18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit der negativen Eröffnung der US-Börsen gerieten die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagnachmittag etwas unter Druck. Bei Einzelwerten verursachte allerdings die laufende Bilanzsaison mitunter heftige Kursausschläge. Größter Verlierer im DAX waren Prosieben mit minus 5,9 Prozent. "Negativ aufgenommen wird der Ausblick auf die Fernsehwerbung", sagt ein Händler. Darunter litt auch die Aktie der RTL Group, die 6,3 Prozent verlor. Deutsche Post fielen um 3,4 Prozent. Hier enttäuschten die Margen im Frachtgeschäft, vor allem bei Seefracht nach Asien. Henkel gaben um 1,1 Prozent nach. Das organische Wachstum hat zwar die Erwartungen übertroffen, doch sei die Aktie nach dem jüngsten guten Lauf nicht mehr billig, hieß es. Deutsche Telekom verloren 0,8 Prozent. "Nettoergebnis und Gewinn je Aktie liegen erheblich unter den Erwartungen", so ein Marktteilnehmer. Unicredit stiegen um 3,7 Prozent. Die italienische Bank hat überraschend klar die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Bei Adidas (-0,9 Prozent) stieß der Verkauf des Golfgeschäfts auf ein unterschiedliches Echo, ebenso der Verkaufspreis. In der zweiten Reihe brachen Nordex mit schwachen Auftragseingängen um 4,9 Prozent ein. Schaeffler verloren nach Vorlage des Zwischenberichts 6,9 Prozent. Solarworld brachen um 65,3 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen Insolvenzantrag angekündigt hatte. WCM kamen um 7,4 Prozent zurück, nachdem TLG Immobilien ein Übernahmeangebot für WCM abgegeben hat. Das Gebot bewertet WCM mit 3,15 Euro je Aktie. "Das ist enttäuschend, nachdem Übernahmespekulationen den Kurs am Mittwoch stark getrieben haben." Da war der Kurs auf 3,50 Euro gestiegen. Für TLG sei die Übernahme zu dem niedrigen Preis vergleichsweise positiv. TLG verloren dennoch 0,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0870 -0,06% 1,0876 1,0872 +3,4% EUR/JPY 123,68 -0,34% 124,11 124,05 +0,6% EUR/CHF 1,0937 -0,27% 1,0967 1,0967 +2,1% EUR/GBP 0,8434 +0,34% 0,8406 1,1905 -1,1% USD/JPY 113,78 -0,28% 114,10 114,10 -2,7% GBP/USD 1,2889 -0,40% 1,2940 1,2945 +4,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen legten die Kurse am Donnerstag auf breiter Front zu. Toyota stiegen in Tokio um 0,7 Prozent. Der Automobilhersteller hatte am Vortag nach Börsenschluss einen Gewinnrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr gemeldet. Die Jefferies-Analysten bemängelten einen zu konservativen Ausblick, was für das Unternehmen allerdings nicht untypisch sei. China Resources Power legten in Hongkong um 2,9 Prozent zu. Der Versorger hatte im April auf Jahressicht 22 Prozent mehr Elektrizität produziert. Sunny Optical büßten 2,2 Prozent ein - nach einem Rekordhoch am Vortag dank guter Absatzzahlen. Die Abschläge der Aktie des Kameralinsenherstellers seien dem Einbruch bei AAC Technologies geschuldet. Ein Leerverkäufer hatte sich negativ zu dem Unternehmen geäußert und die Titel um 10 Prozent auf Talfahrt geschickt. Sun Art Retail ermäßigten sich um 4,9 Prozent auf ein Viermonatstief. Händler sprachen von schwachen Geschäftszahlen. In Sydney zeigten sich die Aktien der vier größten australischen Banken uneinheitlich nach Äußerungen von Finanzminister Cormann bezüglich einer geplanten Bankenabgabe. Die neue Abgabe für die fünf größten Geldhäuser des Landes stelle keinen Präzedenzfall für ähnliche Steuererhöhungen zum Beispiel für die Glücksspielbranche oder für internationale Banken mit Filialen in Australien dar, stellte der Minister klar. Bankenvertreter hatte die neue Steuer heftig kritisiert. Commonwealth Bank of Australia und National Australia Bank erholten sich um 0,4 bzw. 0,3 Prozent. Westpac Banking gaben um weitere 0,1 Prozent nach und Australia & New Zealand Banking um 0,3 Prozent. Laut Analysten könnte die Bankenabgabe die Ergebnisse der Großbanken um bis zum 6 Prozent schmälern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW sieht Wachstum am Markt für Premiumfahrzeuge

Der Autobauer BMW sieht 2017 ungeachtet der politischen Unsicherheiten und Überraschungen gute Aussichten. Denn sowohl der Automobilmarkt insgesamt als auch der Markt für Premiumfahrzeuge wachse, sagte Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender der BMW AG, auf der Hauptversammlung laut Redetext. Für das Wachstum sieht sich der Konzern gut gerüstet. Denn: "Wir schalten auf Angriff", so der CEO.

Adidas-Chef versprüht Zuversicht

Adidas schaut zuversichtlich in die Zukunft. Die Sportartikelindustrie sei eine Wachstumsindustrie, und der Konzern werde überproportional davon profitieren. Dies sagte Kasper Rorsted, der erstmals als Vorstandsvorsitzender auf der Hauptversammlung sprach, laut Redetext. Er gehe davon aus, dass Adidas bis Ende 2020 noch bessere Ergebnisse abliefern werde als geplant. Der Start in das Jahr 2017 sei stark gewesen, die Ziele für 2017 hätten Bestand. Adidas hatte mit den Anfang Mai präsentierten Erstquartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Moody's hebt Rating von FMC auf Baa3 an - Ausblick stabil

Moody's bescheinigt Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) eine verbesserte Kreditwürdigkeit und gibt dem Unternehmen ein Note von Baa3 für das Langfristrating. Der Ausblick sei stabil, teilte die Ratingagentur mit. Gleichzeitig zog sie das Corporate Family Rating (CFR) von Ba1 zurück. Die heutige Bewertung berücksichtige das defensive Geschäftsprofil und die lange Zeit profitablen Wachstums in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld. Zudem seien die Aussichten für den Dialysekonzern für die kommenden drei bis fünf Jahre gut, stellte Analyst Stanislas Duquesnoy fest.

EU-Solarverband sieht in Solarworld-Insolvenz schweren Schlag für Industriezweig

Mit Vorwürfen zu Preisdumping durch China hat die europäische Solarbranche auf die angekündigte Insolvenz der Solarworld AG reagiert. Die Zahlungsunfähigkeit des Bonner Energieunternehmens bedeute einen "schweren Schlag für die deutsche und europäische Solarindustrie", erklärte der Branchenverband EU ProSun. Solarworld hatte am Mittwochabend angekündigt, einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht stellen zu müssen, da "keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht".

Höherer Personalaufwand treibt Phoenix Solar tiefer in die roten Zahlen

Die Phoenix Solar AG hat ihren Verlust im ersten Quartal trotz deutlich höherer Erlöse ausgeweitet. Sie begründete dies mit dem erhöhten Personalaufwand, nachdem in allen Vertriebsregionen mehr Mitarbeiter eingestellt worden seien. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Photovoltaik-Anbieter, der sich dank eines anziehenden Auftragseingangs optimistisch zeigte.

Starkes Kundenwachstum treibt Gewinn von Ferratum

Der Kleinkreditanbieter Ferratum hat im ersten Quartal von einem starken Kundenwachstum profitiert. Wie das Unternehmen mitteilte, betrug das Kundenwachstum gut ein Viertel auf 1,65 Millionen. Der Umsatz legte um gut 50 Prozent auf 50 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis stieg um knapp ein Drittel auf 6,8 Millionen Euro.

Viscom schreibt im 1. Quartal schwarze Zahlen

Der Spezialmaschinenbauer Viscom hat seinen Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert und zugleich schwarze Zahlen geschrieben. Der Umsatz sprang um 75,7 Prozent auf 19,54 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Viscom AG konnte den hohen Auftragsbestand zum Jahresende 2016 abarbeiten und auch aus eingegangenen Aufträgen im ersten Quartal bereits Umsätze erzielen.

Auslandsgeschäft erfreut Centrotec Sustainable

Der Heizungs- und Klimagerätehersteller Centrotec Sustainable hat dank eines guten Auslandsgeschäfts Umsatz und Gewinn erhöht und hält an der Prognose fest. Der Konzernumsatz wuchs um 9,2 Prozent auf 137,3 Millionen Euro und das operative Ergebnis stieg um 11,6 Prozent auf 9,8 Millionen Euro. Das EBIT belief sich auf 3,8 Millionen Euro, und das war ein Plus von 26 Prozent.

Höhere Frachtraten bringen Maersk voran

Das dänische Konglomerat A.P. Moeller-Maersk A/S hat dank höherer Ölpreise im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Einen Lichtblick gibt es auch bei den Frachtraten. Diese hätten sich im April weiter verbessert, sagte CEO Soren Skou bei der Vorlage der Zahlen. Der Containermarkt scheine sich endlich von einer der schlimmsten Krisen zu erholen. Die Nachfrage übertreffe im zweiten Quartal in Folge das Angebot.

EuGH-Gutachter: Fahrdienst Uber arbeitet wie Taxiunternehmen

Im Streit um den Fahrdienst Uber in Spanien hat der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) dafür plädiert, Uber als ein Taxi-Unternehmen einzustufen. Uber erbringe trotz elektronischer Bestellung über eine App überwiegend sogenannte Fahrdienstleistungen und müsse deshalb Lizenzen und Genehmigungen wie Taxifirmen erwerben, plädierte Generalanwalt Maciej Szpunar in seinen Schlussanträgen.

Verizon gewinnt Bieterwettstreit gegen AT&T um Straight Path

Der US-Mobilfunkkonzern Verizon Communications hat seinen Rivalen AT&T in einem milliardenschweren Bieterwettstreit aus dem Feld geschlagen. Verizon übernimmt Straight Path Communications für rund 3,1 Milliarden US-Dollar. Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen über den Deal berichtet.

Wells Fargo will weitere 2 Milliarden Dollar einsparen

Wells Fargo will die Kostenschraube deutlich stärker anziehen als bisher geplant. Die US-Großbank will weitere 2 Milliarden US-Dollar einsparen, mehr als von Analysten erwartet. Dies geht aus einer Präsentation für den Investorentag am Donnerstag hervor. Im Januar hatte Wells Fargo Einsparungen von 2 Milliarden bis Ende 2018 angekündigt.

Delta bestellt 30 weitere A321 bei Airbus

Delta Air Lines hat bei Airbus 30 weitere Maschinen des Typs A321ceo bestellt. Dieser Auftrag folge auf drei vorherige Delta-Aufträge für die CEO-Version (aktuelle Triebwerksoption) des größten Mitglieds der A320-Familie, hieß es vom Hersteller.

Chinesen wollen US-Joghurthersteller Stonyfield übernehmen

Chinas größte Molkerei streckt die Hand nach dem US-Hersteller von probiotischem Joghurt, Stonyfield, aus. Die Yili Industrial Group Co bietet laut einer Mitteilung an die Börse Schanghai rund 850 Millionen US-Dollar für die Danone-Sparte.

Emirates mit Gewinneinbruch im Geschäftsjahr

Die Fluggesellschaft Emirates hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Ein Belastungsfaktor waren die schwächeren Buchungen von Geschäftsreisen in die USA durch die Maßnahmen der Trump-Regierung. Emirates kündigte an, erstmals seit 20 Jahren der von der Regierung kontrollierten Besitzgesellschaft keine Dividende zu zahlen. In diesen zwei Jahrzehnten ist die Airline zur größten internationalen Fluggesellschaft der Welt nach Passagieraufkommen aufgestiegen.

Apple-Zulieferer Foxconn steigert Quartalsgewinn um gut 2 Prozent

Der Apple-Zulieferer Foxconn kommt offensichtlich wieder in die Spur. Der weltgrößte Elektronikhersteller meldete für das erste Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 2,1 Prozent auf 28,2 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 857 Millionen Euro. Der Umsatz nahm um 1,8 Prozent auf 975 Milliarden Taiwan-Dollar zu. Analysten sagen für Foxconn und andere Apple-Zulieferer höhere Ergebnisse im Jahresverlauf vorher, denn Apple dürfte zum 10. Geburtstag des iPhones ein Modell mit neuen Features auf den Markt bringen.

Bafin hakt wegen Solarworld-Insolvenz nach

Nach der Insolvenz-Mitteilung des Photovoltaik-Konzerns Solarworld hat sich laut einem Zeitungsbericht die deutsche Finanzaufsicht eingeschaltet. In der Bafin wundere man sich, dass der Vorstandsvorsitzende Frank Asbeck noch vor wenigen Wochen auf der Bilanzpressekonferenz das Überschuldungsrisiko heruntergespielt habe, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung vorab aus ihrer Freitagausgabe. "Wir schauen uns das genau an", zitiert das Blatt eine Sprecherin der Behörde. Es sei aber noch offen, ob eine formale Untersuchung eingeleitet werde.

