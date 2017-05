Liebe Leser,

am 10. Mai fand in Kassel die Hauptversammlung von K+S statt. Ich war nicht vor Ort, habe aber via PC die Entwicklung dort mit Interesse verfolgt. Gab es bei den Abstimmungen eine Überraschung? Ich kann es kurz machen: Nein! Die Vorschläge von Vorstand/Aufsichtsrat wurden mit großen Mehrheiten von 72,7% bis 99,23% (!) angenommen. Interessanterweise hatte der "Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre" die Nicht-Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat gefordert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...