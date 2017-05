Liebe Leser,

in den jüngst vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Oktober 2016 bis 30.09.2017) hat Siemens über ein Umsatzwachstum von 6% berichtet. Dennoch kündigte das DAX-Schwergewicht im Zuge seiner Neuaufstellung nun weitere Stellenkürzungen an.

Diese Divisionen sind betroffen!

"Siemens geht weitere gezielte Effizienzverbesserungen in einzelnen Geschäften konsequent an", informiert der Konzern in einer Pressemitteilung. Insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...