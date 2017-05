WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag in einem eher schwachen europäischen Aktienmarktumfeld stabil gehalten. Der Leitinex ATX stieg um 0,02 Prozent auf 3076,37 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen international auf zurückhaltende Anleger nach der zuletzt starken Börsenentwicklung. Seit dem Jahresauftakt 2017 legte etwa der ATX in Summe bereits um mehr als 17 Prozent zu.

Aktuelle Unternehmensergebnisse legten RHI , OMV und Valneva vor. Der Feuerfestkonzern RHI hatte im ersten Quartal 2017 den Umsatz um 7,5 Prozent gesteigert und das operative Ergebnis (EBIT) um 20,3 Prozent verbessert. Damit wurde die Prognose der Analysten übertroffen. Die RHI-Papiere stiegen um 8,6 Prozent.

Die OMV-Aktie fiel hingegen um 0,5 Prozent. Der Öl- und Gaskonzern hatte im ersten Quartal deutlich mehr verdient als ein Jahr davor und damit die vorläufigen Zahlen von Ende April weitgehend bestätigt.

Wienerberger rutschten mit minus 4,3 Prozent an das untere Ende der Kursliste. Die Analysten von Kepler Cheuvreux nahmen nach den jüngsten Quartalszahlen des Ziegelkonzerns ihre Anlageempfehlung für die Wienerberger-Aktie auf "Reduce" zurück.

Voestalpine gewannen um 0,7 Prozent auf 38,77 Euro. Hier haben die Wertpapierexperten der Deutschen Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt und ein Kursziel von 45,00 Euro errechnet./ste/APA/mis

