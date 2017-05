Houston, Texas (ots/PRNewswire) - KERUI hat auf der Offshore Technology Conference (OTC), einer der weltweit größten Konferenzen für Offshore-Technologie, die dieses Jahr vom 1.-4. Mai in Houston (Texas) stattfand, verschiedene neue Produkte vorgestellt. KERUI hat auf der Konferenz in erster Linie das Gespräch mit Energieunternehmen im Produktionsbereich gesucht. Die meisten zeigten sich interessiert an KERUIs neuem Ökosystem, einer innovativen und nutzbringenden Lösung für die Öl-, Gas- und Energieindustrie.



Auf der Ausstellung präsentierte KERUI PETROLEUM seine Mudline-Suspension-Systeme, Multifrac-Systeme und Bohrlochköpfe der Marke FalconView, allesamt Produkte, die in Nordamerika sehr nachgefragt werden. Auf der Konferenz hatten Kaufinteressenten die Gelegenheit, sich am Stand mithilfe interaktiver VR-Technologie genau über die Produkte und Dienstleistungen von KERUI zu informieren. Design und Herstellung des WEFIC® (MSW-I) Mudline-Suspension-Systems erfüllen die Normen API 6A, 17D und NACE und sind für Wassertiefen bis 150 m (450 Fuß) und einen Druck bis 15.000 psi geeignet. Das luftdichte Mehrzwecksystem kann bedenkenlos für einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden. Die Lösung bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für die Erdöl- und Erdgasförderung auf dem Meer sowie Bohrausrüstung.



KERUI PETROLEUM hat internationale Öl- und Gasressourcen erfolgreich integriert. Die neue Lösung ist ein vernetztes Ökosystem für die Öl- und Gasindustrie, das Produkte, Technologie, Dienstleistungen, Personal und Finanzen umfasst.



Das Ökosystem nutzt in jedem Schritt der Produktionskette die Vorteile der Interaktivität, die das Internet bietet, und schafft eine grenzüberschreitende E-Business-Plattform für die Ölausrüstungsbranche. ERUI International und das Victor International Institute of Petroleum Training (VIPT), die beide zu KERUI PETROLEUM gehören, haben sich zusammengeschlossen, um den globalen Erdölausrüstungssektor zu revolutionieren. Zu diesem Zweck entstehen eine branchenweite Plattform für Personalressourcen sowie eine Denkfabrik, die auf Konstruktion und Technologie spezialisiert ist.



Das Ökosystem setzt Big Data und Cloud-Technologie auf Öl- und Gasförderungstechnik auf, um eine Online-Handelsplattform für ruhende Vermögenswerte im gesamten Sektor aufzubauen. Sie bietet professionellen Service aus einer Hand und dient der Identifizierung und Nutzbarmachung ruhender Kapazitäten durch eine Transaktion mit einem Interessenten. Der Vermögenswert kann aber auch direkt gehandelt werden. Die Plattform umfasst zudem ein Finanzmodul, das mögliche Geldgeber ermittelt und einen Mechanismus zur Kontaktaufnahme mit Geldgebern bietet, um Investition und Finanzierung zu unterstützen.



KERUI PETROLEUM hat das operatives Geschäft in den USA 2011 aufgenommen. Später folgten Kanada und Mexiko, wodurch ein Netzwerk entstanden ist, dass alle nordamerikanischen Märkte abdeckt. Gleichzeitig wurden in den USA zwei Unternehmen gegründet, Falconview Energy Products LLC und Escalate Oil Tools LLC, die sich der Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen und Ausrüstung für Bohrlochköpfe und Bohrlöcher widmen. Die beiden Unternehmen bedienen die Käufernachfrage auf dem nordamerikanischen Markt und liefern Produkte, die amerikanische Normen erfüllen. Zudem bieten sie konsistenten, hochwertigen Service und kurze Lieferzeiten durch die regionale Ansiedlung.



Mit dem etablierten Ökosystem für die Öl-, Gas- und Energieindustrie arbeiten KERUI PETROLEUM und seine Partner Hand in Hand und reagieren zeitnah auf neue Entwicklungen im gesamten Sektor, damit eine Win-Win-Situation entsteht. KERUI PETROLEUM lädt alle Firmen im Öl- und Gassektor dazu ein, sich dem neuen Ökosystem für die Energieindustrie anzuschließen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/510159/Potential_customers _seek_cooperation.jpg



OTS: Kerui Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126320 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126320.rss2



Pressekontakt: Guo Ning +86-135-6229-7982 guoning@keruigroup.com