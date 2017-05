Straubing (ots) - In der kommenden Legislaturperiode muss etwas für die Steuerzahler herausspringen. Denn selbst, wenn die Deutschen für das Geld, das sie abführen müssen, an Infrastruktur oder sozialer Sicherung mehr bekommen, als Bürger von Ländern mit geringerer Steuerquote: Jene gerade im Mittelstand, die den größten Beitrag zur Finanzierung des Allgemeinwohls leisten, und die nun wieder hören, dass der Staat Rekord-Steuereinnahmen verbucht hat, erwarten zu Recht, dass ihre Leistung gewürdigt wird.



