Straubing (ots) - Nach dem Brexit kommen auf die Mitgliedstaaten entweder höhere Beiträge zu - oder eine Sparrunde, die es in sich hat. Dazu braucht Brüssel einen zuständigen Kommissar, der ein erkennbares Schwergewicht ist. Dem Schwaben diese Anerkennung zu verweigern, fällt auf den Präsidenten selbst zurück. Dieser EU-Kommission mangelt es an durchsetzungsstarken Persönlichkeiten, die zeigen, dass in Brüssel gute Leute die europäische Sache voranbringen. Dabei sind starke Mitarbeiter auch der Ausweis eines starken Chefs. Oettinger ist und bleibt ein starker Kommissar. Seine Verbannung in den Innendienst ist das völlig falsche Signal.



