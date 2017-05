HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen hat im Zuge des Abgas-Skandals ein neues Vorstandsmitglied für ihre US-Tochter berufen, das künftig als Chief Compliance Officer die Einhaltung von Rechts- und Ethikstandards sicherstellen soll. Die Aufgabe wird mit sofortiger Wirkung Stephanie C. Davis übernehmen, die von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG kommt. Das teilte die Volkswagen Group of America am Donnerstag in Herndon (Bundesstaat Virginia) mit.

Davis verfügt laut VW über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Umsetzung und Beaufsichtigung von Compliance-Programmen. Sie wird an Nordamerika-Chef Hinrich Woebcken berichten. "Mit ihrer Kenntnis der fahrzeug- und umweltrechtlichen Bestimmungen in den USA und mit ihrer Erfahrung im Bereich Compliance und Ethik ist sie eine wertvolle Ergänzung für unser Management-Team", so Woebcken.

VW hatte im September 2015 zugegeben, in großem Stil bei Abgastests von Dieselwagen getrickst zu haben und bemüht sich nach zahlreichen Klagen und Milliarden-Vergleichen um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Im März war bereits der Daimler -Manager Kurt Michels verpflichtet worden, der sich unter Vorstandsmitglied Hiltrud Werner auf Konzernebene um die Einhaltung von Integrität und Recht kümmern soll./hbr/DP/mis

