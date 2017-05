Sankt Augustin (ots) -



Seit 1987 gibt es die McDonald's Kinderhilfe in Deutschland. Rund 100.000 Familien, deren Kinder an einer schweren Krankheit leiden, haben seither in den Ronald McDonald Häusern ein Zuhause auf Zeit in Kliniknähe gefunden. Die Stiftung entwickelt, betreibt und unterstützt Programme, die sich der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Kindern widmen. - Mit Erfolg, wie ein Studie von TNS Infratest im Auftrag der McDonald's Kinderhilfe belegt.



Wenn Kinder erkranken, ist es wichtig, dass die Eltern an der Seite sind. Wie wichtig, belegt eine aktuelle Studie von Kantar Public, (ehemals TNS Infratest), die von der McDonald's Kinderhilfe Stiftung in Auftrag gegeben wurde. Seit 30 Jahren unterstützt die Organisation Familien, deren Kinder schwer erkrankt sind und in Spezialkliniken und Krankenhäusern behandelt werden müssen. Das geschieht bundesweit in 22 Ronald McDonald Häusern als kliniknahe Unterkunftsmöglichkeiten für Familien, in 6 Ronald McDonald Oasen als Rückzugsmöglichkeiten direkt in den Kliniken und durch weitere Projekte. Rund 100.000 Familien haben die Ronald McDonald Häuser bislang genutzt, 82.000 Familien waren es bei den McDonald Oasen.



In einer repräsentativen Studie wurden Eltern nach den Auswirkungen einer kliniknahen Unterbringung für die Gesundheit ihres Kindes befragt: 93 Prozent waren sich sicher, dass sich die Unterbringung in einem Ronald McDonald Haus positiv auf den Gesundungsprozess ihres Kindes ausgewirkt hat. Bei Eltern, die eine andere Unterbringung genutzt hatten, waren es nur 77 Prozent. Für 98 Prozent der Eltern, die eine McDonald's Kinderhilfe-Einrichtung genutzt hatten, wirkte sich die Kliniknähe beruhigend aus und ermöglichte ihnen mehr Zeit für die Betreuung des kranken Kindes. Für 89 Prozent brachte die Unterbringung mehr Nähe zu Ärzten und Klinikpersonal, für 79 Prozent stellte die Nutzung der Einrichtung auch eine finanzielle Entlastung dar.



>Dass die Eltern unsere Angebote so gut bewerten, freut uns sehr und zeigt den Erfolg unserer Arbeit in den letzten 30 Jahren. Kranke Kinder und ihre Familien brauchen unsere besondere Unterstützung<, sagt Marcus Lettschulte, Stiftungsratsvorsitzender bei der McDonald's Kinderhilfe: >Nach der Diagnose und dem ersten Schock müssen nicht nur die medizinischen Aspekte, sondern auch die organisatorischen und finanziellen Herausforderungen geregelt werden<. Mit 13 Mio. Euro an Spendengeldern wurde die McDonald's Kinderhilfe im Jahr 2016 unterstützt. Allein 9 Mio. Euro stammen dabei von McDonald's Deutschland, den Franchise-Nehmern, den Lieferanten und den Gästen der McDonald's Restaurants.



Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung: >Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitern im Hauptamt und den 860 ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die Tag für Tag ihr Bestes geben, um Familien mit schwer kranken Kindern zu unterstützen. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich. Mit den Programmen besetzt die Kinderhilfe seit Jahren eine Nische, die die Situation von Familien schwer kranker Kinder ganzheitlich betrachtet. Unser Fokus besteht darin, die Familien zu stärken, daher bieten wir konkrete Unterstützung für die Eltern, aber auch für die Geschwisterkinder an<.



Den 30. Geburtstag feierte die McDonald's Kinderhilfe Stiftung im nordrhein-westfälischen Ronald McDonald Haus in Sankt Augustin. Unter anderem diskutierte Schirmherr Dr. Eckart von Hirschhausen mit Claudia Greiner-Zwarg, stellvertretende Chefredakteurin von Eltern Family, Prof. Dr. Thorsten Orlikowsky, Leiter der Neonatologie und Intensivmedizin an der Uniklinik Aachen, Sozialforscher Ulrich Schneekloth und McDonald's Kinderhilfe-Vorstand Dr. Micha Wirtz zur Situation von Familien mit schwer kranken Kindern in Deutschland.



Die Zusammenfassung der repräsentativen Studie von TNS Infratest im Auftrag der McDonald's Kinderhilfe zur Situation von Familien mit schwer kranken Kindern finden Sie hier: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/studie



Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 30 Jahren für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Mit dem Kindergesundheitsmobil sensibilisiert die Stiftung Kinder und Eltern in Essen für gesundheitliche Themen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org



