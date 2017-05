Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU wehrt sich gegen Trumps Verdacht der Handelsverzerrung

Die EU wehrt sich gegen den Verdacht von US-Präsident Donald Trump, ihre Mitgliedstaaten würden unzulässig von Überschüssen im Handel mit den Vereinigten Staaten profitieren. "Wir sind sehr besorgt über einige Maßnahmen, die aus den USA kommen", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag in Brüssel. Mit einem Brief an US-Handelsminister Wilbur Ross versucht die EU nun zu verhindern, dass ihre Mitgliedstaaten auf eine "schwarze Liste" gesetzt werden.

Gutachter: Baufehler für Einsturz des Kölner Stadtarchiv verantwortlich

Mehr als acht Jahre nach dem verheerenden Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat die Staatsanwaltschaft ein Sachverständigengutachten vorgelegt. Danach führten Baufehler und konkret eine "Fehlerstelle in einer sogenannten Schlitzwand-Lamelle" zu dem Einsturz, wie ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft sagte. Die Staatsanwaltschaft werde nun "sehr zügig" abschließend entscheiden, ob Anklage erhoben wird. Alle anderen Beweismittel seien längst ausgewertet.

CDU und CSU wollen gemeinsames Wahlprogramm am 3. Juli in Berlin vorstellen

CDU und CSU wollen die Arbeit an ihrem gemeinsamen Wahlprogramm am 2. und 3. Juli abschließen und ihre Pläne dann der Öffentlichkeit präsentieren. Das Datum nannte Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Gremiensitzungen der CDU, wie AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte bei der Vorstellung der Steuerschätzung in Berlin: "Außerdem wollen CSU und CDU ihr Wahlprogramm erst Anfang Juli beschließen und dann veröffentlichen."

EU-Handelsminister verabschieden strengere Anti-Dumping-Regeln

Die EU will sich gegen Dumping energischer zur Wehr setzen können. Die Handelsminister der Mitgliedstaaten einigten sich auf strengere Vorschriften gegen unlautere Preise, die sich auch gegen China richten, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. "Dies ist eine gute Nachricht für die deutschen und europäischen Industriestandorte", sagte Staatssekretär Matthias Machnig. Die neue Methodik ist nach seinen Worten konform mit dem Regelwerk der Welthandelsorganisation WTO. China werde dadurch nicht länger als Nicht-Marktwirtschaft im Anti-Dumpingrecht betrachtet.

Steuerschätzer rechnen bis 2021 mit 54,1 Mrd Euro Mehreinnahmen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und seine Amtskollegen in den Ländern können bis 2021 mit insgesamt 54,1 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet. In diesem Jahr allein sollen die Einnahmen um 7,9 Milliarden Euro höher liegen als im November 2016 erwartet. Zu diesem Ergebnis ist der Arbeitskreis Steuerschätzung gekommen, der drei Tage lang die neuen Zahlen in Bad Muskau berechnete.

Amtierender FBI-Chef sichert Fortgang der Russland-Ermittlungen zu

Nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey hat dessen kommissarischer Nachfolger die Fortsetzung der Ermittlungen zur Russland-Affäre zugesichert. "Sie können die Männer und Frauen des FBI nicht daran hindern, das Richtige zu tun", sagte der amtierende Direktor der Bundespolizei, Andrew McCabe. Die oppositionellen Demokraten fordern dagegen die Einsetzung eines weitgehend unabhängig agierenden Sonderermittlers.

Anstieg der US-Erzeugerpreise stärker als erwartet

In den USA hat der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene spürbar zugenommen. Im April stiegen die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Damit deutet sich an, dass der Preisauftrieb in den USA nach einer kurzen Pause wieder im Steigen begriffen ist.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken wider Erwarten

In den USA sind in der Woche zum 7. Mai weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 236.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 244.000 vorhergesagt.

Opec drosselt Förderung im April

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat im April ihre Produktion weiter gedrosselt. Zuletzt gab es Anzeichen, dass die wichtigsten Ölländer der Welt innerhalb und außerhalb der Opec - darunter auch Russland und Mexiko - ihre im November 2016 vereinbarte Förderbremse bis in das Jahr 2018 hinein verlängern könnten. Wie die Opec in ihrem Monatsbericht mitteilte, sank die tägliche Förderung der Opec um 18.000 Barrel auf 31,73 Millionen Barrel.

Kosovo wählt am 11. Juni ein neues Parlament

Der Präsident des Kosovo, Hashim Thaçi, hat am Donnerstag vorgezogene Parlamentswahlen für den 11. Juni angesetzt. Regulär sollte die Parlamentswahl erst im kommenden Jahr stattfinden. Am Mittwoch hatte das Parlament die Regierung von Ministerpräsident Isa Mustafa durch ein Misstrauensvotum gestürzt.

