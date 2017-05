Mannheimer Morgen über das Gutachten zu Uber Überschrift: Gleiche Regeln für alle Wer im Ausland außerhalb Europas im Hotel oder auf der Straße nach einem Taxistand fragt, der erntet des Öfteren großes Staunen. Ob man denn keine App auf dem Smartphone für den Fahrdienstvermittler Uber habe, wird zurückgefragt. Der US-Konzern hat vielerorts auf der Welt schon das traditionelle Taxigewerbe an den Rand oder gleich ganz vom Markt gedrängt. Nun hat ein Gutachter vor dem Europäischen Gerichtshof die Verhältnisse zumindest in der EU wieder zurechtgerückt. Uber muss die gleichen Auflagen erfüllen und die gleichen Lizenzen vorweisen wie ein Taxiunternehmen. Recht so, denn Uber ist nichts anderes als ein Taxiunternehmen, wenn auch nicht mit eigenen Autos. Zu einem fairen Wettbewerb gehören gleiche Regeln für alle aus einer Branche. Entweder für Uber gelten künftig die Regeln für Taxis, wonach es derzeit aussieht, oder die Taxifirmen dürfen genauso auf dem Markt auftreten wie Uber. Dass Uber sich nicht dem in Europa fast überall regulierten Verkehrssektor zugehörig fühlt, sondern der weitgehend unregulierten IT-Branche, ist nur eine billige Ausrede, um Auflagen zu umgehen. Und wenn die Gutachter schon mal bei der Sache sind, können sie sich gleich noch dem Gastgewerbe widmen. Hier macht sich AirBnB breit und schnappt Hotels, die zahlreichen Auflagen unterliegen, Marktanteile weg. Auch hier sollte gleiches Recht für alle gelten - sonst bleibt der faire Wettbewerb hier ebenfalls auf der Strecke. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 13:18 ET (17:18 GMT)