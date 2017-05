The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2017



ISIN



CA74737A1021

CA82086A1021

DE000DUS10Y8

MHY2109Q1439

MHY8897Y1564

US88907J1079

XS1027633434