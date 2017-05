Menschennasen sind nicht so mies wie gemeinhin angenommen wird. Der menschliche Geruchssinn wird massiv unterschätzt, meint ein US-Wissenschaftler. Manche Düfte riechen wir sogar besser als Hunde.

Menschen haben viel feinere Nasen als oft angenommen. Die verbreitete Meinung vom "schlechten menschlichen Geruchssinn" gehe auf einen Mythos aus dem 19. Jahrhundert zurück, schreibt der US-Forscher John McGann im Fachjournal "Science".

Der Neurologe der Rutgers University in New Brunswick hat zahlreiche jüngere Studienergebnisse in einem Überblicksartikel zusammengefasst. Ergebnis: Menschliche Nasen sind chronisch unterschätzt. Tatsächlich können wir schnuppernd Spuren verfolgen, und manche Düfte riechen wir sogar besser als Hunde.

"Der Geruchssinn von Menschen ist genauso gut entwickelt wie der von anderen Säugetieren, etwa Nagern oder Hunden", so McGann. "Hunde sind vermutlich besser als Menschen darin, Urinspuren an einem Hydranten zu unterscheiden. Dafür können wir die verschiedenen Duftnoten guter Weine besser auseinanderhalten."

Ausgangspunkt für den Mythos von der schlechten Nase des Menschen bildete laut McCann die Arbeit des französischen Anthropologen Paul Broca. Der hatte im 19. Jahrhundert festgestellt, dass beim Menschen das Riechzentrum im Gehirn relativ gesehen kleiner ist als etwa bei Mäusen.

Aber neue Studien weisen darauf hin, dass der Bulbus olfactorius im Gehirn - der sogenannte Riechkolben - die Ausnahme von der Regel darstellt, ...

