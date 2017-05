Von Todd Buell

HEIDELBERG (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, sieht noch nicht den Zeitpunkt gekommen, mit einer Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone zu beginnen. Die Unterstützung der Geldpolitik sei weiterhin notwendig, um das Wachstum in der Eurozone zu untertstützen, so Praet vor Studenten in Heidelberg.

Die EZB sei viel dafür kritisiert worden, in Deutschland zu viel und den anderen Ländern zu wenig getan zu haben. "Bedeutet dies, dass die Union ein schlechtes Projekt ist? Ich würde das definitiv verneinen", so Praet. "Ich bin alt genug um ihnen zu sagen, dass es vor der Einführung des Euro eine Reihe von Instabilitäten in der Welt gegeben hat", ergänzte der Volkswirt.

May 11, 2017

