MakeMeReach hat heute einen wichtigen Meilenstein erreicht: die Zulassung als Partner von Snapchat. Das französische Werbetechnologieunternehmen im Bereich soziale Medien bestätigt sein Wachstum: als langfristiger Werbepartner von Facebook, Twitter und Instagram ist MakeMeReach nun davon überzeugt, dass Snapchat-Werbung für seine mehr als 4000 Kunden in aller Welt neue Möglichkeiten eröffnen wird.

"Wir sind hocherfreut bekannt geben zu können, dass wir nach eingehender Überprüfung nun offizieller Partner von Snapchat sind. Ab heute wird die neue Integration mit der MakeMeReach-Plattform all unseren Kunden erlauben, Kampagnen auf Snapchat auszuführen und die Expertise unseres Teams auf dieser sehr schnell wachsenden Social-Media-Plattform zu nutzen. Diese Anerkennung durch Snap Inc. markiert darüber hinaus einen neuen Meilenstein in der Geschichte von MakeMeReach. Nach der Integration mit Facebook, Instagram und Twitter rundet diese neue Partnerschaft unser Angebot als ultimativer Anbieter von Werbetechnologielösungen für soziale Medien ab.?

Pierre-François Chiron und Pierre-Lou Dominjon

Mitbegründer von MakeMeReach

Snapchat ist für Video-Werbetreibende unerlässlich

Mehr als 160 Millionen Menschen verwenden Snapchat täglich, um Snaps mit Familienmitgliedern auszutauschen, sich Geschichten von Freunden anzuschauen, Ereignisse aus aller Welt anzusehen und fachkundig aufbereitete Inhalte von führenden Herausgebern zu entdecken. Snap-Werbung ist bis zu 10 Sekunden lang, umfasst Vertikal- und Vollbild-Video, wird oftmals mit eingeschaltetem Ton abgespielt, was auch die Option beinhalten kann, sie nach oben in ein angeschlossenes Gerät zu streifen.

Werbung auf Snapchat kann viele verschiedene Formen und Größen annehmen und sich der Zielsetzung von Vermarktern anpassen: Videoaufrufe, Installation von Mobilanwendungen, Bekanntheitssteigerung und Webdatenverkehr.

Die Verwendung eines Snapchat-Partners wie MakeMeReach eröffnet Werbetreibenden die Möglichkeit jedem Budget angepasste Kampagnen zu starten und die Werbung auch direkt über eine Partnerplattform zu verwalten. Werbetreibende können mit der MakeMeReach-Plattform ihre Snap-Werbekampagnen selbst erstellen, optimieren und analysieren.

MakeMeReach hat eine Umfrage zur Wahrnehmung von Snapchat-Werbung durchgeführt: die Ergebnisse sind für Werbetreibende sehr vielversprechend.

Damit seine Kunden ein besseres Verständnis dafür entwickeln, warum und wie Snapchat-Werbung neue Möglichkeiten für sie eröffnen kann, hat MakeMeReach mit IFOP (Institut français d'opinion publique ein führendes internationales Umfrage- und Marktforschungsunternehmen) zusammengearbeitet und Nutzer zu ihren Gewohnheiten und der Wahrnehmung von Werbung auf Snapchat befragt.

Unter anderem hat diese Umfrage ergeben, dass 55 aller Snapchat-Nutzer sich daran erinnern, Werbung auf Snapchat gesehen zu haben. Dieser Prozentsatz geht bei Millennials hoch, da 74 der Nutzer im Alter von 18-24 Jahren sich an Werbung auf Snapchat erinnern. Werbetreibende, die wissen, wie schwer die Werbeerinnerung zu erreichen ist, werden von diesen hohen Kennzahlen auf jeden Fall beeindruckt sein, besonders was die Zielgruppe der Millennials angeht, die ausgesprochen schwer zu erreichen sind.

Einer sehr großen Mehrheit (61 %) gefällt die Werbung auf Snapchat. 30 schauen sich die Werbung sogar bis zum Ende an, was ein höherer Durchschnitt als bei anderen Netzwerken ist

Die positive Wahrnehmung der Snapchat-Werbung ist definitiv auf das Werbeformat selbst zurückzuführen: Nutzer können die Werbung wegstreichen und deshalb betrachten sie die Werbung als weniger aufdringlich als andere Werbeformate.

69 sind der Auffassung, dass die Snapchat-Werbung ansprechender als die anderer sozialer Netzwerke ist, weil der Nutzer entscheidet, was er anschaut. Das ist ein wichtiger Pluspunkt für Snapchat.

Des Weiteren wies die Umfrage darauf hin, dass Snapchat immensen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat: 71 der Nutzer sagen, dass die Werbung auf Snapchat ihren Wunsch beeinflusst, das Produkt zu erwerben.

*Quelle: IFOP für MakeMeReach (April 2017)

Diese Umfrage wurde von dem französischen Institut IFOP anhand einer repräsentativen Auswahl der französischen Bevölkerung durchgeführt, die aus 1600 Teilnehmern im Alter von über 18 Jahren bestand.

Diese repräsentative Auswahl wird durch die Anwendung einer Methode von Quoten (Geschlecht, Alter, Beruf des Haushaltsvorstandes) und Einstufungen nach Region und Bevölkerungsdichte gewährleistet. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)-Interviews wurden in Form von selbstausgefüllten Online-Fragebögen zwischen dem 3. und 5. April 2017 durchgeführt.

Über MakeMeReach

Das im Jahre 2009 von Pierre-François Chiron und Pierre Lou Dominjon gegründete Unternehmen MakeMeReach ist ein wachstumsstarkes Werbetechnologieunternehmen im Bereich der sozialen Medien, welches Agenturen (Dentsu-Aegis, GroupM, OMD ...) und Werbetreibenden (Birchbox, FlyDubai, Iberia, Happn, Privalia ...) ermöglicht, ihre Kampagnen auf Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat zu skalieren. MakeMeReach nutzt eine moderne Plattform, die alle Werbekampagnen auf sozialen Medien an einem Ort zusammenfasst, automatisiert und optimiert und stellt ein Team von Performance-Marketingexperten zur Verfügung, die die Werbewirksamkeit optimieren. Intuitive Tools und führende Kompetenz haben Tausende Kunden in aller Welt zum Erfolg geführt. MakeMeReach wurde nach Überprüfungen durch Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat zum offiziellen Partner ernannt.

Mit mehr als 50 Mitarbeitern ist MakeMeReach in vielen Ländern der führende Werbepartner für soziale Medien und gehört seit 2015 zu Perion Network Ltd. (NASDAQ:PERI).

Über Perion Network Ltd.

Perion ist ein globales Technologieunternehmen, das Werbelösungen für Marken und Herausgeber anbietet. Perion hat sich das Ziel einer datengetriebenen Durchführung gesetzt, von wirkungsstarken Werbeformaten zur Marken-Suche und einer einheitlichen sozialen und mobilen Programmplattform. Weitere Informationen zu Perion finden Sie unter www.perion.com. Folgen Sie Perion auf Twitter unter @perionnetwork.

Wenn Sie weitere Informationen über die Umfrage wünschen, kontaktieren Sie uns unter: contact@makemereach.com oder besuchen Sie info.makemereach.com/snapchat.

