NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag sind die Anleger an den US-Aktienmärkten in der Defensive geblieben. Dabei machten die wichtigsten Indizes ihre anfänglichen Verluste auch dank steigender Ölpreise im Verlauf größtenteils wieder wett. Zuvor hatten enttäuschende Quartalsberichte einiger Unternehmen unter Investoren Zweifel an der US-Wirtschaftsstärke geschürt und so für Belastung gesorgt. Frische US-Konjunkturdaten hatten Händlern zufolge nur wenig Wirkung auf die Kurse.

Der Dow Jones Industrial setzte seine leichte Abwärtsbewegung der beiden Vortage fort und schloss 0,11 Prozent tiefer bei 20 919,42 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500-Index sank um 0,22 Prozent auf 2394,44 Punkte. Für den Technologieindex Nasdaq 100 ging es um 0,13 Prozent auf 5674,22 Zähler nach unten./edh/he

