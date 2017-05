Düsseldorf (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat noch Kontakt zu Alt-Kanzler Helmut Kohl. "Ich habe Kontakt zu ihm oder zu seiner Frau, denn er ist ja krank", sagte Merkel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) bei deren Ständehaus-Treff. "Wir hatten ja eine schwere Zeit in der Spendenaffäre", erklärte Merkel. Zu Gunsten der CDU, die Heimat für sie beide sei, hätten sie trotzdem versucht zusammenzuarbeiten. Merkel betonte auch Kohls Vorbildfunktion. "Ich habe unglaublich viel von Kohl gelernt."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621