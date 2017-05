Zum Saisonende in Spanien fiel das Angebot an Auberginen noch einmal reichlich aus. Im Übergang auf nordwesteuropäische Ware gibt es nun dennoch eine Angebotslücke. Nach der ungünstigen Witterung zum Jahresstart auf der Iberischen Halbinsel kam es zum Ende der Exportsaison noch zu einem Mengenschub, der weit in das Frühjahr hineinreichte. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...