Die 34. Ausgabe der Macfrut, die internationale Handelsmesse für den Obst- und Gemüsesektor, wurde am Morgen des 10. Mai eröffnet und findet noch bis zum 12. Mai in Rimini statt. Es nehmen 1.100 Aussteller in 8 Hallen auf 50.000 m² Fläche, 1.200 Käufer und 40 Länder teil. Eröffnung. Foto © Macfrut Das Band wurde feierlich von dem stellvertretenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...