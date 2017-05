Zum Handelsauftakt am Freitag orientiert sich die Tokioter Börse an der Wall Street. Enttäuschende Zahlen aus dem US-Einzelhändler könnten auf veränderte Konsumfreude hindeuten - und bedrücken auch die Anleger in Tokio.

Die Börse in Tokio hat am Freitag nachgegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Vormittag 0,4 Prozent im Minus bei 19.881 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,5 Prozent auf 1579 Zähler.

Enttäuschende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...