NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Trumps FBI-Affäre

Nach allem, was der US-Präsident in den ersten Wochen im Amt abgeliefert hat, drängt sich weiter der Eindruck auf: Donald Trump lebt in seiner eigenen Welt, die nur wenig mit der politischen Realität zu tun hat. (...) Wieder einmal hat er eine ziemlich einsame und unüberlegte Entscheidung getroffen. (...) Sollten tatsächlich Beweise für eine Wahlkampfhilfe aus Moskau auftauchen, könnte das Trumps Ende im Weißen Haus bedeuten./zz/DP/mis

