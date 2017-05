DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" (Düsseldorf) zu Neuwahlen in Österreich

Das Ende der bisherigen Koalition muss nicht schlecht für Österreich sein. Denn die Schnittmenge zwischen Rot und Schwarz schmilzt ohnehin wie Schnee unter der Sonne. Nur mit einem klaren Mandat vom Wähler kann die Selbstblockade in der Alpenrepublik aufgehoben werden. Um wirtschaftlich aufzuholen, braucht das Land endlich eine Regierung der Einigkeit mit Tatkraft und Entscheidungsfreudigkeit. Österreich benötig aber auch neue Ideen, um wieder in die wirtschaftliche Spitzengruppe in Europa aufsteigen zu können./zz/DP/mis

AXC0011 2017-05-12/05:35