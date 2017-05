FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Prognose der Steuereinnahmen:

"Unter anfeuernden Rufen der Grünen und der Linken hat die große Koalition die "Soziale Marktwirtschaft" vier Jahre lang auf das Adjektiv reduziert. Es wird Zeit, auch den Marktgedanken zu stärken, den Wettbewerb. Bleibt den Einkommensteuerzahlern ... mehr von ihrem Verdienst oder Gewinn, spornt sie das nicht nur zu mehr Leistung an, sie können auch mehr eigene Ideen verwirklichen. Einige werden Wagnisse eingehen und investieren, andere werden sich Konsumwünsche erfüllen, die Rente aufbessern oder Geld für gute Zwecke stiften. Auf jedem dieser Wege fließt privates Geld dahin, wo sich die Bürger den meisten Nutzen ver-sprechen, worin sie eine Zukunft sehen, was sie erfüllt. Was das ist, kann eine Regierung allenfalls erahnen ... Mehr private Dynamik aber braucht die alternde Gesellschaft in den kommenden Jahren dringend."/zz/DP/he

AXC0013 2017-05-12/05:35