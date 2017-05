STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu einmillionsten Porsche

Der Erfolg solcher Boliden zeigt, dass es heute extrem unterschiedliche Mobilitätswünsche gibt: Auf der einen Seite stehen möglichst sparsame und umweltschonende Antriebe; auf der anderen Seite gibt es aber eine ungebremste Lust an Spritschluckern und röhrenden Motoren - als gäbe es keine Diskussion über Klimaschutz und als wären die Ressourcen unbegrenzt. Bis zum Ende des Jahrzehnts will Porsche als zusätzliches Modell einen Sportwagen mit Elektroantrieb präsentieren, der bisher unter dem Arbeitstitel "Mission E" läuft. Es ist gut vorstellbar, dass auch der 911er einmal mit Strom fährt. Das am Donnerstag präsentierte Jubiläumsexemplar der Baureihe ist grün lackiert. Vielleicht wird der Bestseller einmal zu einem wirklich grünen Auto, damit er auch in den kommenden Jahrzehnten auf Erfolgskurs bleiben kann./zz/DP/mis

