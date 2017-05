OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" (Oldenburg) zu Steuern

Für die große Masse der Menschen, die in diesem Land von ihrer Arbeit leben, ist ihr Einkommen schlicht in Geld geronnene Arbeit. Wer davon unter Strafandrohung etwas abgeben muss, leistet im Grunde Zwangsarbeit für andere. Genau aus dieser moralischen Erwägung muss der Staat - dessen Kernaufgaben natürlich finanziert werden sollen - beim Anziehen der Steuerschraube behutsam sein. Das bedeutet auch, dass er nur solche Aufgaben wahrnehmen sollte, die zum Funktionieren des Gemeinwesens unbedingt notwendig sind. Alles andere ist in der Verantwortung der Individuen besser aufgehoben. So wie auch ihr Geld./zz/DP/mis

AXC0015 2017-05-12/05:35