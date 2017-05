ARNSTADT (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Insolvenzantrag von Solarworld will Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Freitagvormittag das Werk in Arnstadt besuchen. Nach Angaben seines Ministeriums sind Gespräche mit Vertretern des Unternehmens, des Betriebsrats und der Gewerkschaft IG Metall geplant. Dabei solle es auch um mögliche Zukunftsperspektiven gehen.

Über Ergebnisse des Treffens will Tiefensee danach (ab 11.00 Uhr) informieren. Er hatte bereits angekündigt, um den Standort Arnstadt kämpfen zu wollen. "Die Insolvenz bedeutet nicht automatisch das endgültige Aus, sondern kann auch neue Fortführungsperspektiven eröffnen." Das Werk in Arnstadt beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Das Bonner Solarunternehmen hatte den großen Produktionskomplex vor drei Jahren vom Bosch-Konzern übernommen./cht/DP/zb

ISIN DE000A1YCMM2

