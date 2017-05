FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine Freitag, den 12. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Innogy Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Allianz Q1-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 D: Deutsche Wohnen Q1-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 D: Thyssenkrupp Q2-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 L: ArcelorMittal Q1-Zahlen 07:30 A: Österreichische Post Q1-Zahlen 07:30 CH: Richemont Jahreszahlen 07:30 D: HHLA Q1-Zahlen 07:30 D: MVV Energie Q1-Zahlen 08:00 D: BIP Q1/17 (vorab) 08:00 D: Insolvenzen 02/17 08:00 D: Verbraucherpreise 04/17 (endgültig) 08:00 GB: Zeal Network Q1-Zahlen 08:00 J: Suzuki Jahreszahlen 08:00 D: Singulus Q1-Zahlen 08:00 D: Hapag-Lloyd Q1-Zahlen 09:00 E: Verbraucherpreise 04/17 10:00 D: ProSiebenSat.1 Hauptversammlung, München 10:00 D: BASF Hauptversammlung, Mannheim 10:00 D: Fresenius Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 D: Klöckner & Co Hauptversammlung, Düsseldorf 11:00 EU: Industrieproduktion 03/17 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/17 14:30 USA: Realeinkommen 04717 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/17 15:00 USA: Rede von Fed's Evans in Dublin 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/17 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 03/17 18:30 USA: Rede von Fed's Harker in Philadelphia TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Borussia Dortmund Q3-Zahlen D: H&R GmbH & Co. KGaA Q1-Zahlen E: Gas Natural Q1-Zahlen I: Buzzi Unicem Q1-Zahlen EU: Moody's Ratingergebnis Irland, Litauen, Polen EU: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Estland EU: DBRS Ratingergebnis Griechenland SONSTIGE TERMINE D: Computerautos und Carsharing - Neue Mobilitätsformen für Autofahrer Der Bundesrat berät abschließend über gesetzliche Neuregelungen D: Bundesrat entscheidet über Verpackungsgesetz für mehr Recycling D: EY-Studie: Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung der größten 300 Konzerne in den USA und Europa 11:00 D: Transport-Logistic-Messe, Eröffnung mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), mit Münchner Flughafen-Chef Michael Kerkloh, Daimler-Trucks-Vorstandsmitglied Stefan Buchner, Amazon-Logistics-Geschäftsführer Bernd Schwenger u.a. München 12:30 GB: Britischer Oppositionsführer Jeremy Corbyn hält Rede am Chatham House zum Thema nationale Sicherheit und Außenpolitik I: Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs (bis 13.05.), Bari D: 17. VDA-Mittelstandstag (bis 12.05.), Frankfurt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

