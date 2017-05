Ob Mathe, Physik oder Deutsch - Firmen klagen über mangelnde Grundkenntnisse der Schüler. Die Politik verliert sich in Strukturdebatten und vernachlässigt die duale Ausbildung. Über die drei Dilemmata der Schulpolitik.

Da ist sie nun also versammelt, die Zukunft der Firma Mapal aus Aalen, knapp 40 Auszubildende, junge Frauen und Männer. In dreieinhalb Jahren sollen sie in der Halle, in der sie gerade stehen, komplexe Werkzeuge herstellen und bedienen, Schaftfräser mit festen Schneiden, Vollbohrer und kubische Fräsen. Aber Hans Krauss, Personalchef von Mapal, spricht jetzt erst einmal über quaderförmige Putzeimer. "Wie viele Liter gehen da rein?", fragt er in die Runde und deutet auf einen roten Wasserkübel. Es ist keine schwere Frage, Mathematikstoff der achten Klasse: Krauss hat den Jugendlichen Höhe, Breite und Länge in Zentimetern genannt, die Zahlen muss man miteinander multiplizieren, in Kubik ausdrücken und durch 1000 dividieren, so etwas sollten die Azubis in- und auswendig können. Aber die Frage reicht, um die Runde zu verunsichern. Jeder Zehnte kann die Aufgabe nicht lösen, sagt Krauss.

Krauss hat Geduld gelernt in seinen 22 Jahren bei Mapal. Er hat schon viele junge Leute ins Berufsleben begleitet, Auszubildende, denen der Satz des Pythagoras entfallen war, die Kommas nach Belieben über rechtschreibschwache Texte streuten: "Ehrlich gesagt, es fehlt oft komplett an den Grundlagen." Seit einigen Jahren bietet Mapal betriebsinterne Nachhilfekurse an. Krauss hat Räume dafür bereitgestellt und Unterrichtsmaterialien besorgt. An manchen Tagen kommt er sich vor wie ein Schulleiter.

Nachholender Schulunterricht

Die Mittelstandsfirma als postpädagogische Einrichtung zur Stabilisierung des Qualifikationsniveaus - man hat sich fast schon daran gewöhnt in Deutschland. Jeder dritte deutsche Handwerksbetrieb erteilt "nachholenden Schulunterricht", heißt es in einer aktuellen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung: Schreibberatung, Texterfassung, Textverständnis, Brückenkurse in Mathematik. Der westfälische Fleischproduzent Tönnies etwa organisiert "Nachhilfe", in denen Azubis "die Themen nochmals aufarbeiten". Und ebm-papst, Weltmarktführer für Ventilatorentechnik in Mulfingen südlich von Würzburg, arbeitet sogar mit Dozenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zusammen, um den endemisch gewordenen Kenntnismangel der Schulabgänger zu kompensieren. Und trotzdem reicht es am Ende nicht für viele Auszubildende: Der Anteil der Abbrecher lag 2015 bundesweit bei rund 25 Prozent (2010: 23 Prozent), im Handwerk sogar deutlich darüber (31 Prozent). Auf dem Weg zum ausgelernten Friseur bleibt sogar die Hälfte der Azubis auf der Strecke.

Woran liegt's? In der Wirtschaft gehört das Klagen über die Jugend zum politischen Geschäft. Sie hat vor zehn Jahren das duale Ausbildungssystem kleingeredet, um das die Welt Deutschland beneidet, hat mehr Schnellabiturienten und Turbostudierende gefordert, um Deutschland als Hochqualifikationsstandort zu positionieren - und Parforceabiturienten mit handwerklichem Ungeschick und eingebauten Bildungslücken geliefert bekommen. Eine von der WirtschaftsWoche in Kooperation mit der Boston Consulting Group durchgeführten Umfrage unter den "Vordenkern", einer Community junger Führungskräfte, ergab, dass sieben von zehn "Vordenkern" die Ausbildung in Deutschland "neutral" oder "eher schlecht" einstufen. "Lediglich ein knappes Viertel der Vordenker findet, dass deutsche Schulen eher gut auf das Arbeitsleben vorbereiten", heißt es in der Auswertung der Umfrage.

Verschläft Deutschland seine Zukunft? Zehrt eine sprunghafte, oft ideologisch verhärtete Bildungspolitik in den Bundesländern die Grundlagen der deutschen Wirtschaftskraft auf? Fest steht: Die Republik verzettelt sich in sinnlosen Debatten über den Weg zum Abitur, über Fächerkanon und Schulform, über Integration und Inklusion, über Noteninflation und Numerus clausus - anstatt bundesweit für Standard, Vergleichbarkeit und Niveausicherung zu sorgen, für ausreichend Lehrer vor allem und intakte Schulgebäude. Und das, obwohl die Zeit für höchste (Aus-)Bildungserfolge nicht besser sein könnte: nahezu Vollbeschäftigung, eine Million offene Stellen, ein Steuerplus von 55 Milliarden bis 2020.

Die drei großen Dilemmata der deutschen Schulpolitik

Wieso investiert Berlin den Geldsegen nicht in die Kernressource eines jeden Industrielandes, in die Köpfe junger Menschen? Die Bildungsausgaben der Regierung sind im OECD-Vergleich unterer Durchschnitt. Auf 34 Milliarden Euro, schätzen Experten, beläuft sich der Sanierungsbedarf der 40.000 deutschen Schulen. Es ist paradox: Ausgerechnet das europäische Musterland setzt seine Zukunft aufs Spiel. Ausgerechnet Deutschland, der Wirtschaftsmotor im Euro-Raum, setzt alles daran, sich mit einer schlechten Schulpolitik als Wachstumsbremse neu zu erfinden.

Kaum jemand kennt die Risiken so gut wie Susanne Eisenmann, eine energische, zupackende Frau mit kurzen blonden Haaren. Eisenmann war in Stuttgart, ihrer Heimat, für die Schulpolitik verantwortlich, heute ist sie Kultusministerin in Baden-Württemberg, im Herzen des deutschen Wohl- und Mittelstandes - und im Zentrum der deutschen Bildungsmisere. Eisenmann sagt: "Es kann nicht sein, dass Unternehmen unter dem ...

