FRESENIUS - Stephan Sturm, Chef des Gesundheitskonzerns Fresenius, hofft, bald den Kandidaten für den Posten als Finanzvorstand präsentieren zu können. "Wir haben die richtige Person für den Job gefunden", sagte er in einem Interview. Der sei aber noch in einem anderen Beschäftigungsverhältnis. Fresenius soll weiter wachsen. "Wir wollen weiter wachsen - und zwar sowohl aus eigener Kraft wie auch durch geeignete Zukäufe. Die Bereiche, die organisch besonders stark wachsen, erhalten dann auch die Gelegenheit, ihr Geschäft durch Zukäufe abzurunden". (FAZ S. 26)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank musste zuletzt zwei turbulente Hauptversammlungen über sich ergehen lassen. Doch wenn das größte hiesige Geldhaus am kommenden Donnerstag zum Aktionärstreffen in der Frankfurter Festhalle einlädt, könnte es versöhnlicher zugehen. Der Grund: Wichtige Großaktionäre stärken dem zur Wiederwahl stehenden Aufsichtsratschef Paul Achleitner den Rücken. (Handelsblatt S. 3)

PFEIFFER VACUUM - Pfeiffer Vacuum setzt auf eine hohe Präsenz in der Hauptversammlung am 23. Mai, um dem Angreifer Busch Paroli zu bieten. Pfeiffer-Chef Manfred Bender bezeichnet die Übernahmeofferte des 30-Prozent-Aktionärs in einem Interview offen als "feindlich" und reicht Busch zugleich die Hand. "Wenn wir zusammen etwas schaffen können, das den Wert für alle Aktionäre steigert, würden wir uns dem nicht verschließen." Da Busch Wettbewerber sei, besteht die Gefahr, "dass es zu Situationen kommt, in denen das Interesse der Familie Busch über das von Pfeiffer Vacuum gestellt würde", sagte Bender weiter. (Börsen-Zeitung S. 11)

