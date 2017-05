Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

START-UPS - Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) ist überzeugt, dass das Ziel, bis 2025 die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland von derzeit drei auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, ohne eine stärkere Forderung vor allem von Start-Ups und kleinen und mittleren Unternehmen nicht zu erreichen ist. "Es geht darum, noch mehr Unternehmen dazu zu motivieren, in Forschung zu investieren." Schließlich sollten auch in Zukunft rund zwei Drittel der F&E-Investitionen aus der Wirtschaft kommen. Dies werde aber ohne eine steuerliche Forschungsförderung nicht zu erreichen sein, sagte Wanka. (Handelsblatt S. 11)

DIESEL - In der Debatte über die möglichst saubere Zukunft der Automobilindustrie und kurz vor einem entsprechenden Gipfelgespräch in der nächsten Woche mit dem baden-württembergischen Regierungschef Winfried Kretschmann von den Grünen wirbt die CDU dafür, dass der Diesel nicht unter die Räder kommt. "Vielleicht nicht Kretschmann, aber weite Teile der Grünen wollen die Diesel-Technik kaputt machen", sagte Thomas Bareiß, der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. "Das wiederum würde den Wirtschaftsstandort kaputt machen." Der Dieselantrieb werde noch gebraucht, um die Klimaschutzziele zu erreichen, so Bareiß weiter. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

SCHWEIZ - Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich Deutschland und die Schweiz auf ein sogenanntes No-Spy-Abkommen geeinigt, das seit Anfang des Jahres besteht. Darin verpflichten sich beide Länder, im jeweils anderen Staat nicht zu spionieren. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wurde das Abkommen 2016 ausgehandelt und im Januar 2017 unterschrieben. Auf der deutschen Seite unterzeichnete der Staatssekretär für die Koordination der Nachrichtendienste, Klaus-Dieter Fritsche. Das Kanzleramt führte selbst die Verhandlungen mit der Schweiz. Dort war das "Eidgenössische Department für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport" beteiligt. Offiziell wollte das Kanzleramt auf Anfrage keine Stellung nehmen. In Schweizer Regierungskreisen wurde bestätigt, dass es ein Abkommen gebe. (SZ S. 1)

EU - "Deutschland ist nicht Ursache aller Probleme", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem Interview. Viele EU-Länder mit wirtschaftlichen Problemen machen den Europakurs der Bundesregierung mitverantwortlich dafür, kritisiert er. Bevor es zu einer hinreichend gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzpolitik kommt, sollten "wir zuerst dort besser werden, wo in den einzelnen Mitgliedstaaten ein Mangel an Strukturreformen und Wettbewerbsfähigkeit herrscht", sagte Schäuble weiter. (Welt S. 2)

UMFRAGE - Eine Allensbach-Umfrage im Auftrag des Handelsblatts zeigt: Die Bundesbürger haben einen ebenso realistischen wie differenzierten Blick auf die Lage ihres Landes. Sie unterstützen den Freihandel, aber fürchten die Folgen der Flüchtlingskrise. (Handelsblatt S. 50ff)

