ESSEN (dpa-AFX) - Abschreibungen auf sein verlustreiches Stahlwerk in Brasilien haben den Industriekonzern Thyssenkrupp im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen getrieben. Operativ lief das Geschäft jedoch rund - aus diesem Grund erhöhte das Essener Unternehmen auch seine entsprechende Ergebnisprognose für das Ende September endende Geschäftsjahr 2016/17. Unter dem Strich wird jedoch wegen der Wertberichtigungen ein Verlust stehen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Im zweiten Quartal betrug der Nettoverlust 879 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 61 Millionen Euro im Vorjahr. Dies war schlechter, als von Analysten erwartet. Hintergrund ist eine Wertberichtigung von 900 Millionen Euro auf die brasilianische Anlage. Thyssenkrupp hatte Ende Februar das Stahlwerk für 1,5 Milliarden Euro an den Wettbewerber Ternium verkauft. Der Abschluss des Geschäfts soll bis zum 30. September erfolgen.

Im fortgeführten Geschäft - in dem das brasilianische Werk nicht enthalten ist - erzielte Thyssenkrupp einen Gewinn von 55 Millionen Euro, was aber deutlich unter dem Vorjahreswert von 97 Millionen Euro lag./nas/he

