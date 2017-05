Das Schulsystem wird totreformiert. Bildungspolitiker müssen Kinder endlich wie Hoffnungsträger von morgen behandeln - statt wie Versuchskaninchen.

Im Reich einer Rapperin funktioniert Ruhm nach einer einfachen Regel. Die PR-Strategie von Nicki Minaj setzt auf die Abwesenheit von Kleidern. Am wohlsten fühlt sich der US-Star nackt, wahlweise nur mit einem Seil bekleidet. Doch vor wenigen Tagen kam plötzlich ein beinahe intellektuelles Element hinzu. Minaj versprach mehreren Twitter-Anhängern, ihre Studiengebühren zu übernehmen. "Zeig mir deine guten Noten, die ich an deiner Schule überprüfen kann, und ich zahle. Wer möchte noch bei diesem Wettbewerb mitmachen?", twitterte die Frau, die in ihrem Webshop nicht nur Musik verkauft, sondern auch Schaumwein mit Kokosnussgeschmack.

Deutsche Schüler kennen vielleicht Minaj, aber sicher kein Bafög in der Bling-Bling-Version. Simple Konzepte im Bildungsbereich sind ihnen fremd. Im Gegenteil, ihr Leben könnte komplizierter nicht sein. Der föderale Wahnsinn zeigt sich nirgends ...

