VW steht vor einer umfassenden Digitalisierung seiner Autos. Deshalb braucht das Unternehmen immer mehr IT- und Computer-Experten. Am Konzernsitz in Wolfsburg ist eine eigene Bürostadt für die Fachleute entstanden.

Volkswagen hat in Wolfsburg seine eigene Bürostadt für Computerfachleute bekommen. In der IT-City wenige Kilometer nördlich der VW-Stammfabrik sollen insgesamt 1500 Experten für Hard- und Software untergebracht werden.

VW zentralisiert damit sein IT-Know-how am Konzernsitz. Die IT-City ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig die Digitalisierung für einen Automobilkonzern wie Volkswagen geworden ist. Zugleich sollen bei Volkswagen noch mehr Computer-Fachleute eingestellt werden.

"Wir machen den Konzernsitz Wolfsburg zum Herzstück für die Digitalisierung", sagte Personalvorstand Karlheinz Blessing am Donnerstag bei der Eröffnung der IT-City. Angesichts der Digitalisierung der Autobranche wolle Volkswagen "nicht nur hinterherlaufen". Weltweit arbeiteten für den gesamten Konzern 15.000 IT-Experten. Mit der neuen IT-City und ihren 1500 Spezialisten bekomme Wolfsburg ein "riesiges Cluster".

Die komplette Digitalisierung der Fahrzeuge steht bei Volkswagen mit der nächsten Modellgeneration an, die vom Jahr 2020 an auf den Markt kommt. Die Elektroautos der künftigen ID-Familie werden durch und durch digitalisiert und enthalten schon erste Elemente für das autonome Fahren.

