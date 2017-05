Hagen (ots) - Vier große deutsche Bildungsstiftungen fordern eine "Qualitätsoffensive für Ganztagsschulen". Bisher sei der Ausbau nach dem Motto "Masse statt Klasse" verlaufen, schreiben die Bertelsmann-Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung, die Stiftung Mercator und die Vodafone-Stiftung in dem gemeinsamen Papier "Mehr Schule wagen", das der Westfalenpost vorliegt (Freitagausgabe). Die Bildungsexperten empfehlen demnach unter anderem die Abschaffung der Hausaufgaben in Ganztagsschulen.



Zwar sei die Zahl der Ganztagsangebote in den vergangenen 15 Jahren deutlich gestiegen. Das Versprechen, die Schüler besser individuell zu fördern und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen, sei jedoch nicht eingelöst worden, kritisieren die Stiftungen. Die politischen Vorgaben seien zu beliebig und die Rahmenbedingungen zu schlecht.



Die Autoren fordern unter anderem, dass Ganztagsschulen verbindlich an fünf Tagen in der Woche mit jeweils acht Zeitstunden kostenfrei geöffnet sein sollen. Hausaufgaben könnten bei einem solchen Zeitkontingent abgeschafft werden. Die Studie appelliert an Politik und Verwaltung, den einzelnen Schulen mehr Personal, größere finanzielle Unterstützung und höhere organisatorische Gestaltungsfreiheit einzuräumen.



