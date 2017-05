Das Vertrauen der Deutschen in die Bundeswehr ist im Zuge der Affäre um rechtsextreme Umtriebe gesunken.

Nach einer am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage des ARD-Deutschlandtrends haben 49 Prozent der Befragten sehr großes oder großes Vertrauen in die Bundeswehr. Genauso viele haben wenig oder gar kein Vertrauen. Im Juli 2016 hatten dagegen noch 59 Prozent der Befragten sehr großes oder großes Vertrauen in die Bundeswehr. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat nach der Verhaftung dreier ...

