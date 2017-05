The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB3VR5 BAY.LDSBK.IS. 16/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0783291221 GPB EUROBOND FIN.12/17MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US487836BH09 KELLOGG CO. 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0497707744 RBS PLC 10/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA AU3FN0018925 BENDIGO+ADEL.BK 2017 FLR BD02 BON AUD N

CA FREN XFRA DE000A2DA7N6 FRESENIUS SE+CO.NEUE O.N. EQ00 EQU EUR Y