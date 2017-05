The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0360677287 LGT BANK 17-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB4ZV6 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ16 DZ BANK CLN E.9289 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ24 DZ BANK CLN E.9290 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ32 DZ BANK CLN E.9291 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ40 DZ BANK CLN E.9292 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2J45 LB.HESS.-THR.IS.17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6J68 HSH NORDBANK GMZ 5 17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DT11 LBBW GM-FLOATER 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DT45 LBBW GM-FLOATER 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA US22160KAK16 COSTCO WHOLE 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US22160KAL98 COSTCO WHOLE 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US595112BJ10 MICRON TECHN. 16/23 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1577964536 OMGRID FDG 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1612956638 RBS PLC 17/20 FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1613116349 LAFARGEH.S.F.(NL)17/32MTN BD02 BON GBP N

CA VO4D XFRA XS1613238457 VORARLBG L.H. 17-24 BD02 BON EUR N

CA F0NC XFRA XS1613374559 FINNVERA 17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA S4NB XFRA XS1614202049 DE VOLKSBK NV 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA DG7N XFRA CA23327V2084 DNI METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1K8 XFRA CA50050C1077 KONTROL ENERGY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 1ZC XFRA CA5290201097 LEXINGTON BIOSCIENCES EQ00 EQU EUR N

CA MB3 XFRA CA6188703079 MORRO BAY RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 54N XFRA CA6660061012 NORTHERN VERTEX MINING EQ00 EQU EUR N