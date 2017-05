The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT A1723 XMAL MT3000011044 28 DAY TB 110517-080617 MSB0 BON EUR N

CT C1745 XMAL MT3200012339 182 DAY TB 110517-091117 MSB0 BON EUR N

CT G23C XMAL MT0000012808 1.4% MGS 2023 (III) MSB1 BON EUR N