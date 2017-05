FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BMW3 XFRA DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO 3.520 EUR

BMW XFRA DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 3.500 EUR

SVJ XFRA CH0011037469 SYNGENTA AG NA SF 0,1 4.564 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.138 EUR

IOB XFRA BE0003766806 ION BEAM APPLICATIONS SA 0.290 EUR

COF XFRA BE0003593044 COFINIMMO 5.500 EUR

SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 2.130 EUR

4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.101 EUR

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.380 EUR

GLJ XFRA DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N. 1.750 EUR

NJBC XFRA SE0008321293 NIBE INDUSTRIER B 0.091 EUR

2YS XFRA PLDWORY00019 SYNTHOS S.A. ZY 0,03 0.118 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.074 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.276 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.423 EUR

2GP XFRA SE0007158910 ALIMAK GROUP AB (PUBL) 0.207 EUR

XFRA DE000HSH5WG2 HSH NORDBANK MZC 21 15/25 0.000 %

3MC XFRA NO0010734338 MULTICONSULT AS NK -,50 0.321 EUR

XFRA DE000HSH4Y61 HSH NORDBANK MZC 11 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4ZG8 HSH NORDBANK MZC 12 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH4YY4 HSH NORDBANK KK4 15/21 0.002 %

9GF XFRA CNE100001TQ9 GF SECS CO. LTD. H YC 1 0.047 EUR

2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.230 EUR

17B XFRA MX01GF0X0008 BANREGIO G.F.S.A.B.D.C.V. 0.063 EUR

CML XFRA KYG211511087 CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001 0.007 EUR

RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.092 EUR

SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.156 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.092 EUR

74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.386 EUR

KA6N XFRA SE0007464888 KARO PHARMA AB O.N. 0.052 EUR