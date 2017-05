FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BMW XETR DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 3.500 EUR

BMW3 XETR DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO 3.520 EUR

FME XETR DE0005785802 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 0.960 EUR

GLJ XETR DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N. 1.750 EUR

COM XETR DE0005428007 COMDIRECT BANK AG 0.250 EUR

ADS1 XETR US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 0.992 EUR

LEO XETR DE0005408884 LEONI AG NA O.N. 0.500 EUR

CXU XETR US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.175 EUR

CEA XETR DE0006201106 FRIWO AG O.N. 0.250 EUR

DAM XETR DE0005498901 DATA MODUL AG O.N. 0.120 EUR

ELG XETR DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG 0.350 EUR

A1G XETR US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.092 EUR

KGX XETR DE000KGX8881 KION GROUP AG 0.800 EUR

XIX XETR US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.322 EUR

TLX XETR DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. 1.350 EUR

ADS XETR DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 2.000 EUR

IU2 XETR NO0010208051 YARA INTERNATIONAL NK1,70 1.070 EUR

SVJ XETR CH0011037469 SYNGENTA AG NA SF 0,1 4.564 EUR

SFO XETR DE0005758304 SOFTSHIP AG O.N. 0.040 EUR