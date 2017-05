FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PHIA XFRA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

KBWA XFRA NL0000852580 BOSKALIS W. CVA EO -,01

QSV XFRA FR0010908533 EDENRED EO 2

ACR XFRA FR0000120404 ACCOR SA INH. EO 3

EKA XFRA CA29383G1000 ENTREE GOLD INC.

C7UA XFRA CH0126639464 CALIDA HLDG NA SF 0,10

XFRA CA74737A1021 QUADRON CAP.CORP. O.N.