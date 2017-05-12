sprite-preloader
Freitag, 12.05.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 571 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

16,35 Euro		+0,06
+0,37 %
WKN: 675213 ISIN: NO0010096985 Ticker-Symbol: DNQ 
Aktie:
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
OBX 25
1-Jahres-Chart
STATOIL ASA Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
STATOIL ASA 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
16,092
16,247
08:45
16,10
16,20
08:13
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ACCOR SA
ACCOR SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACCOR SA40,80-4,10 %
STATOIL ASA16,35+0,37 %