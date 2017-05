FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ACR XETR FR0000120404 ACCOR SA INH. EO 3

PHIA XETR US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20

DNQ XETR NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50