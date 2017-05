FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01

PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20

CWH XFRA IT0001431805 DEA CAPITAL S.P.A.

ITM XFRA IT0000074598 ITALMOBILIARE

TE8N XFRA CH0012453913 TEMENOS GROUP AG NA SF 5

BZY XFRA AT0000641352 CA IMMOB.ANL.

CZW XFRA BMG215AW1055 CN ZENITH CHEM.GR. HD-,10

3BY3 XFRA NL0010776944 BRUNEL INTL NV EO -,03