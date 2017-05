LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal profitiert weiter von einem besseren Marktumfeld. Dank der Erholung der Stahlpreise legte der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel auf 16,1 Milliarden Dollar (14,8 Mrd Euro) zu, wie der in einigen Bereichen mit Thyssenkrupp konkurrierende Konzern am Freitag in Luxemburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 141 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen beim operativen Ergebnis - der Erlös lag dagegen leicht unter der Durchschnittsprognose der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten.

Konzernchef Lakshmi Mittal sieht im zweiten Quartal weitgehend unveränderte Marktbedingungen. Er bestätige die Prognose für das laufende Geschäftsjahr./zb/fbr

ISIN DE0007500001 LU0323134006

