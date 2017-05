United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will mit dem Milliarden-Deal eine starke vierten Kraft im deutschen Markt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland schmieden. Dazu will United Internet seine Sparte 1&1 Telecommunication über zwei Kapitalerhöhungen in die Drillisch AG einbringen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...