Medienmitteilung

SHL verkündet Wahl der Verwaltungsräte an der Generalversammlung

Tel Aviv / Zürich, 12. Mai 2016 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) («SHL»), ein führendes Unternehmen in der Vermarktung und Entwicklung innovativer persönlicher Telemedizinlösungen, verkündet, dass die folgenden Verwaltungsräte im Rahmen der gestrigen Generalversammlung in Tel Aviv, Israel, gewählt worden sind: Herr Yi He, Prof. Amir Lerman (wiedergewählt), Herr Elon Shalev (wiedergewählt), Herr Cailong Su, Herr Xuewen Wu und Frau Shenlu Xu. Die Verwaltungsräte bleiben bis zur nächsten Generalversammlung des Unternehmens im Amt. Keiner der für die Position als externe (unabhängige) Verwaltungsräte nominierte Kandidaten wurde gewählt, da während der Generalversammlung beschlossen wurde, basierend auf den Stimmen von Frau Cai Mengke und Himalaya Asset Management Limited während der Generalversammlung, diese beiden Aktionäre entgegen ihrer Deklaration neu einzuteilen und sie als gemeinsam handelnde, kontrollierende Aktionäre zu betrachten. Entsprechend wurden ihre Stimmen für den einzigen externen Kandidaten, der die erste Bedingung der Mehrheit erreichte, gemäss israelischem Recht nicht gezählt. Da eine Aktiengesellschaft gemäss israelischem Recht verpflichtet ist, zwei (2) solcher Verwaltungsräte zu ernennen, hat der neu ernannte Verwaltungsrat so bald als möglich zusammenzukommen und in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Ernennung zweier solcher Verwaltungsräte durchzuführen. Herr Erez Alroy beendete seine Amtszeit als Verwaltungsratsmitglied an der Generalversammlung. Die Aktionäre haben zudem allen weiteren Traktanden zugestimmt.

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, den USA und in der Region Asien-Pazifik in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange und mit einem ADR Programm OTC in den USA kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Swiss Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter (www.shl-telemedicine.com: http://www.shl-telemedicine.com/).

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Phone: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.