EANS-News: AGRANA mit deutlichem EBIT-Anstieg im Geschäftsjahr 2016|17

Utl.: Ergebnisverbesserung in allen Segmenten

- Konzernumsatz: 2.561,3 Mio. EUR (+3,4 %; Vorjahr: 2.477,6 Mio. EUR

- Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT): 172,4 Mio. EUR (+33,6 %; Vorjahr: 129,0 Mio. EUR

- Alle drei Segmente trugen zur deutlichen Ergebnisverbesserung bei - Ergebnis je Aktie: 7,13 EUR (+22,5 %; Vorjahr: 5,82 EUR) - Erfolgreiche Kapitalerhöhung und Erhöhung des Streubesitzes - Eigenkapitalquote: 56,9 % (Vorjahr: 53,5 %) - Dividendenvorschlag wie im Vorjahr bei 4,00 EUR je Aktie - Ausblick 2017|18: weiterer moderater Anstieg bei Umsatz und EBIT erwartet

Der internationale Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern AGRANA legt erneut eine erfolgreiche Jahresbilanz vor. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) konnte im Geschäftsjahr 2016|17 um 33,6 % gesteigert werden und erreichte 172,4 Mio. EUR (Vorjahr: 129,0 Mio. EUR). AGRANAs Konzernumsatz verbesserte sich um 3,4 % auf 2.561,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2.477,6 Mio. EUR). "Erfreulich ist, dass alle drei Segmente Zucker, Stärke und Frucht, von unterschiedlichen Ergebnisniveaus ausgehend, zur deutlichen Verbesserung beitrugen und wir unsere gesteckten Jahresziele mehr als erfüllen konnten. Während im Segment Zucker das EBIT durch gestiegene Verkaufspreise verbessert werden konnte, sorgten im Segment Stärke höhere Absatzmengen erneut für einen Ergebnisanstieg. Im Segment Frucht führte v.a. die Erholung im Fruchtsaftkonzentratgeschäft zu einem deutlichen EBIT- Anstieg", erläutert CEO Johann Marihart das abgelaufene Geschäftsjahr.

Konzernergebnisse nach IFRS in Mio. EUR - wenn nicht explizit anders erwähnt

GJ 2016|17 GJ 2015|16 Umsatzerlöse 2.561,3 2.477,6 EBITDA* 235,2 192,0 Operatives Ergebnis 150,8 107,5

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 172,4 129,0

EBIT-Marge 6,7% 5,2% Konzernergebnis 117,9 80,9 Ergebnis je Aktie** 7,13 5,82 Investitionen*** 114,7 116,0 Mitarbeiter**** 8.638 8.510

*Operatives Ergebnis vor Abschreibungen ** 2016/17 auf Basis der neuen Aktienanzahl zum 28.2.2017 ***In Sachanlagen u. immat. Vermögenswerte, ausgen. Geschäfts- und

Firmenwerte **** Durchschnittl. im GJ beschäftigte Vollzeitäquivalente (FTEs - Full-time

equivalents)

Das Finanzergebnis betrug im Geschäftsjahr 2016|17 -17,9 Mio. EUR (Vorjahr: - 24,5 Mio. EUR), wobei die positive Veränderung gegenüber dem Vorjahr durch ein verbessertes Währungsergebnis erreicht wurde. Das Ergebnis vor Ertragsteuern stieg von 104,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 154,5 Mio. EUR. Nach einem Steueraufwand von 36,6 Mio. EUR, der einer Steuerquote von 23,7 % (Vorjahr: 22,5 %) entspricht, betrug das Konzernergebnis 117,9 Mio. EUR (Vorjahr: 80,9 Mio. EUR).

Bei einer gegenüber dem Vorjahr um 238,3 Mio. EUR gestiegenen Bilanzsumme in Höhe von 2.481,4 Mio. EUR konnte AGRANA die Eigenkapitalquote von 53,5 % auf 56,9 % um 3,4 Prozentpunkte verbessern. Die Nettofinanzschulden zum 28. Februar 2017 lagen mit 239,9 Mio. EUR um 165,9 Mio. EUR erwartungsgemäß deutlich unter dem Wert des Bilanzstichtages zum Jahresende 2015|16. Das Gearing zum Stichtag war folglich mit 17,0 % markant niedriger als zum 29. Februar 2016 (33,8 %).

Durch die gegen Ende des Geschäftsjahres 2016|17 erfolgreich abgeschlossene Barkapitalerhöhung hat AGRANA insgesamt 1.420.204 neue Aktien in zwei Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechtes ausgegeben. Durch die Platzierung von bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand der Südzucker AG sowie den Bezugsrechtsverzicht der beiden Kernaktionäre Z&S Zucker und Stärke Holding AG und Südzucker konnte der Streubesitz von AGRANA von 7,3 % auf 18,9 % erhöht werden. Trotz der erhöhten Aktienzahl aus der Kapitalerhöhung stieg im Geschäftsjahr 2016|17 das Ergebnis je Aktie (EPS) auf 7,13 EUR (Vorjahr: 5,82 EUR). Entsprechend AGRANAs verlässlicher Dividendenpolitik wird der Vorstand der Hauptversammlung auch heuer eine Dividende von 4,00 EUR je Aktie vorschlagen.

Ergebnisse in den drei Segmenten Zucker, Stärke, Frucht

Segment Zucker

GJ 2016|17 GJ 2015|16 Umsatzerlöse 671,9 672,6

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 24,4 4,3 EBIT Marge 3,6% 0,6%

Der Umsatz im Segment Zucker lag im Geschäftsjahr 2016|17 mit 671,9 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau. Das EBIT in Höhe von 24,4 Mio. EUR konnte - trotz eines Sonderaufwands von 9,0 Mio. EUR - durch gestiegene Verkaufspreise, insbesondere bei den Groß- und Einzelhandelspreisen sowie bei den Exportpreisen, deutlich verbessert werden.

Segment Stärke

GJ 2016|17 GJ 2015|16 Umsatzerlöse 733,9 721,6

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 76,2 65,9 EBIT Marge 10,4% 9,1%

Der Umsatz des Segmentes Stärke lag mit 733,9 Mio. EUR um 1,7 % leicht über dem Vorjahreswert. Durch Produktivitätssteigerungen konnten im Vergleich zum Vorjahr größere Stärke- (v.a. aus Kartoffeln) und Ethanolmengen hergestellt und abgesetzt werden. Das EBIT in Höhe von 76,2 Mio. EUR übertraf den guten Vorjahreswert nochmals um 15,6 % deutlich. Einsparungen bei Rohstoff- und Energiekosten sowie bei Sachkosten hatten wesentliche positive Effekte auf das Stärke-Ergebnis.

Segment Frucht

GJ 2016|17 GJ 2015|16 Umsatzerlöse 1.155,5 1.083,4

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 71,8 58,8 EBIT Marge 6,2% 5,4%

Der Umsatz im Segment Frucht stieg um 6,7 % auf 1.155,5 Mio. EUR. Bei Fruchtzubereitungen erhöhte sich der Umsatz durch gestiegene Verkaufsmengen um knapp 5 %. Im Geschäftsbereich Fruchtsaftkonzentrate lag der Umsatz v.a. aufgrund höherer Apfelsaftkonzentratpreise deutlich über dem Vorjahr. Das Segment-EBIT verbesserte sich um 22,1 % auf 71,8 Mio. EUR, insbesondere aufgrund der Erholung im Fruchtsaftkonzentratgeschäft.

Ausblick Auf einer wirtschaftlich soliden Basis und mit den Segmenten Zucker, Stärke und Frucht, einem diversifizierten Geschäftsmodell, sieht sich AGRANA auch für das neue Geschäftsjahr gut gerüstet. "Aus heutiger Sicht gehen wir für das Geschäftsjahr 2017|18 sowohl beim Konzernumsatz als auch beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von einem moderaten Anstieg aus", so Vorstandsvorsitzender Marihart. Im Geschäftsjahr 2017|18 wird das Investitionsvolumen in den drei Segmenten mit insgesamt rund 140 Mio. EUR wieder deutlich über den Abschreibungen in Höhe von knapp 95 Mio. EUR liegen.

Personalia Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat in seiner Sitzung vom 11. Mai 2017 die Funktionsperiode des Vorstandsvorsitzenden, Generaldirektor DI Johann Marihart, bis zum 28.2.2021 verlängert.

Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 8.600 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit über 50 Produktionsstandorten einen Konzernumsatz von rund 2,6 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol in Europa. AGRANA ist außerdem Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

