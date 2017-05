FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STILLSTAND - Auch am Freitag zeichnen sich im Dax zunächst keine größeren Bewegungen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,09 Prozent höher auf 12 723 Punkte. Am Dienstag hatte der Dax mit 12 783 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Tags zuvor gab er jedoch etwas nach und tritt damit auf Wochensicht auf der Stelle. Die Berichtssaison setzt sich am Freitag im Leitindex mit den Quartalsergebnissen der Allianz und Thyssenkrupp fort. In der zweiten Reihe dürfte die Milliardenübernahme im Telekommarkt im Fokus stehen: United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken.

USA: - DEFENSIVE - Auch am Donnerstag sind die Anleger an den US-Aktienmärkten in der Defensive geblieben. Dabei machten die wichtigsten Indizes ihre anfänglichen Verluste auch dank steigender Ölpreise im Verlauf größtenteils wieder wett. Zuvor hatten enttäuschende Quartalsberichte einiger Unternehmen unter Investoren Zweifel an der US-Wirtschaftsstärke geschürt und so für Belastung gesorgt. Frische US-Konjunkturdaten hatten Händlern zufolge nur wenig Wirkung auf die Kurse.

ASIEN: - TIEFER - Asiens Aktienmärkte haben am Freitag zumeist tiefer tendiert. Hintergrund war die Sorge, dass die Verbraucher im wichtigen Abnehmerland USA den Gürtel enger schnallen. Eine Ausnahme bildete China samt Hongkong - hier stiegen die Kurse im späten Handel moderat. Auf Wochensicht liegt der Großteil der asiatischen Börsen jedoch deutlich im Plus. Ausnahme hier: Festland-China.

DAX 12.711,06 -0,36% XDAX 12.740,10 -0,21% EuroSTOXX 50 3.623,55 -0,61% Stoxx50 3.251,15 -0,39% DJIA 20.919,42 -0,11% S&P 500 2.394,44 -0,22% NASDAQ 100 5.674,22 -0,13% Nikkei 225 19.850,49 -0,56% (6:50 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: -GEWINNE - Den letzten Handelstag der Woche dürfte der Bund-Future mit Kursgewinnen zur Eröffnung beginnen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank. Im Laufe des Tages würden vor allem die Wirtschaftsdaten aus den USA den Ton angeben, während von den US-Notenbankern erneut keine neuen Impulse zu erwarten seien. Gojny sieht den Bund-Future zwischen 159,70 und 161,15.

Bund-Future 160,42 0,06%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,09 DOLLAR - Der Eurokurs hat sich bis zum Freitagmorgen unterm Strich kaum verändert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0871 Dollar und lag damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0860 (Mittwoch: 1,0882) US-Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,0871 0,09% USD/Yen 113,69 -0,15% Euro/Yen 123,59 -0,06%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben am Freitag ihre seit Wochenmitte erzielten Gewinne gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,80 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um fünf Cent auf 47,88 Dollar.

