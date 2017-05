IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye Gold Limited: Informationserklärung hinsichtlich eines geplanten verzichtbaren Bezugsrechtsangebots in Höhe von ungefähr US$ 1 Milliarde

Sibanye Gold Limited: Informationserklärung hinsichtlich eines geplanten verzichtbaren Bezugsrechtsangebots in Höhe von ungefähr US$ 1 Milliarde

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN AUSTRALIEN, JAPAN ODER IRGENDEINER GERICHTSBARKEIT, WO DIES EINE VERLETZUNG DER GELTENDEN GESETZE ODER VORSCHRIFTEN IST.

EINLEITUNG

Westonaria, 11. Mai 2017 - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297484: Die Aktionäre Sibanyes werden auf die Pressemitteilungen verwiesen, die am 25. April 2017, am 26. April 2017 und am 4. Mai 2017 vom Nachrichtendienst der Börse (SENS) veröffentlicht wurden und die Genehmigung der Aktionäre von Sibanye und Stillwater für den Erwerb des gesamten emittierten Aktienkapitals von Stillwater Mining Company (Stillwater) (die Transaktion) bestätigen und angeben, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zum Zweck des Abschlusses der Transaktion erhielt Sibanye direkt und indirekt durch ihre neu gegründete US-amerikanische Fusionstochtergesellschaft ein Überbrückungsdarlehen (das Überbrückungsdarlehen) in Höhe von US$ 2,65 Milliarden. Die Transaktion wurde am 4. Mai 2017 abgeschlossen und durch Inanspruchnahme des Überbrückungsdarlehens finanziert.

1. DAS BEZUGSRECHTSANGEBOT UND SEIN ZWECK

Am Dienstag, den 25. April 2017 genehmigten die Aktionäre Sibanyes auf der Hauptversammlung die Resolutionen, die Sibanye unter anderem zur Eigenkapitalaufnahme mittels eines Bezugsrechtsangebots berechtigen.

Der Board of Directors von Sibanye (der Board) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Beschaffung eines Brutto-Kapitalbetrag in Höhe von US$ 1 Milliarde beabsichtigt mittels eines verzichtbaren Bezugsrechtsangebots (das Bezugsrechtsangebot) an berechtigte Sibanye-Aktionäre zum Zweck der Rückzahlung eines Teils des Überbrückungsdarlehens vorbehaltlich der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, die in Paragraf 4 unten aufgeführt sind.

Eine weitere Bekanntgabe der vollständigen Konditionen und der endgültigen Informationen hinsichtlich des Bezugsrechtsangebots ist zurzeit für Donnerstag, den 18. Mai 2017 geplant und das Unternehmen erwartet, dass ein Rundschreiben bezüglich des und mit Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots (das Bezugsrechtsangebotsrundschreiben) auf Sibanyes Webseite später an diesem Tag zur Verfügung stehen und berechtigten Sibanye-Aktionären am oder um den 23. Mai 2017 zugeschickt wird.

Alle Informationen hinsichtlich des Bezugsrechtsangebots werden zur Verfügung stehen unter: https://www.sibanyegold.co.za/investors/transactions/stillwater-acqu isition/rights-offer.

2. ÜBERSCHUSSANTRÄGE Die berechtigten Sibanye-Aktionäre werden das Recht haben, Bezugsrechtsaktien über ihre Anspruchsberechtigung zu beantragen. Sollte es überzählige Bezugsrechtsaktien zur Zuteilung geben, werden diese den Antragstellen gemäß der Konditionen im Bezugsrechtsangebotsrundschreiben in gerechter Weise zugeteilt werden. 3. AUFSCHIEBENDE BEDINGUNGEN

Die Implementierung des Bezugsrechtsangebots unterliegt der Erfüllung folgender aufschiebenden Bedingungen:

- Genehmigung des Bezugsrechtsangebotsrundschreibens durch die JSE Limited (JSE); - Genehmigung der JSE des Antrags des Unternehmens zur Registrierung der Zuteilungsschreiben hinsichtlich des Bezugsrechtsangebots und des Antrags des Unternehmens zur Notierung der Bezugsrechtsaktien an einer von der JSE betriebenen Börse nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots; und - Alle anderen relevanten Genehmigung, die von der JSE und der New York Stock Exchange benötigt werden. 4. WICHTIGE TERMINE UND ZEITEN DES BEZUGSRECHTSANGEBOTS

Vorbehaltlich der Erfüllung der aufschiebenden Konditionen in Paragraf 4 oben sind die geplanten Termine und Zeiten des Bezugsrechtsangebots unten aufgeführt:

2017 Bekanntgabe der vollständigen Donnerstag, 18.

Konditionen und Mai endg ültigen Ankündigung durch SENS

Bezugsrechtsangebotsrundschreiben auf Donnerstag 18. Mai

Sibanye Webseite

-

Letzter Tag zum Handel mit Dienstag 23. Mai Sibanye-Stamma ktien um an Bezugsrechtsangebot teilnehmen zu k önnen (Bezugsrechte)

Bezugsrechtsangebotsrundschreiben und Dienstag 23. Mai

Instruktionsformular werden an zertifizierte berechtigte Aktion äre geschickt

Bezugsrechtsangebotsrundschreiben und Dienstag 23. Mai Instruktionsformblatt

werden, wenn zutreffend, an dematerialisierte

berechtigte Aktionäre geschickt Handel der Sibanye-Stammaktien ohne Mittwoch 24. Mai

Bezugsrechte beginnt um 9Uhr Notierung und Handel der Mittwoch 24. Mai Zuteilungsschreiben an einer von der JSE betriebenen Börse (unter Alpha Code SGLN und ISIN ZAE000243572) beginnt um 9Uhr

Zuteilungsschreiben in einem Donnerstag 25. Mai elektronischen Konto bei

Computershare Investor Services Proprietary Limited (die Transfer Secretaries) bezüglich zertifizierter

berechtigter Aktionäre Stichtag für Bezugsrechtsangebot- Freitag 26. Mai Bezugsrechtsangebot beginnt um 9Uhr- Montag 29. Mai Zuteilungsschreiben hinsichtlich Montag 29. Mai dematerialisierter

berechtigter Aktionäre wird CSDP oder Brokerkonto zugeschrieben.- Letzter Handelstag der Dienstag 6. Juni

Zuteilungsschreiben an einer

von der JSE betriebenen Börse Notierung und Handel der BezugsrechtsaktMittwoch 7. Juni

ien an einer von der JSE betriebenen Börse um 9Uhr

Zahlung und Einreichung des Freitag 9. Juni

Instruktionsformulars durch zertifizierte berechtigter Aktionäre bei den Transfer Secretaries

bis um 12Uhr Bezugsrechtsangebot endet um 12Uhr- Freitag 9. Juni Stichtag für Zuteilungsschreiben- Freitag 9. Juni Ausgabe der Bezugsrechtsaktien- Montag 12. Juni Central Securities Depository Montag 12. Juni

Participants (CSDP) oder Broker-Konten der dematerialisierten be rechtigten Aktionäre werden Bezugsrechtsaktien zug eschrieben/abgebucht und aktualisiert

- Zusendung der Aktienzertifikate an Montag 12. Juni zertifizierte

berechtigte Aktionäre per Einschreiben- Ergebnisse des Bezugsrechtsangebots und Montag 12. Juni Basis der Zuteilung der

überzähligen Bezugsrechtsaktien werden d urch SENS bekannt gegeben

Ergebnisse des Bezugsrechtsangebots und Dienstag 13. Juni Basis der Zuteilung der

überzähligen Bezugsrechtsaktien werden i n s üdafrikanischer Presse veröffentlicht-

Bezugsrechtsaktien hinsichtlich eines erMittwoch 14. Juni folgreichen

Überschussantrags (falls zutreffend) wer den ausgegeben

- Den CSDP oder Broker-Konten der Mittwoch 14. Juni dematerialisierten

berechtigten Aktionäre werden die Bezugsrechtsaktien zugeschrieben/abgebucht und aktualisiert hinsichtlich der erfolgreichen Anträge (falls zutreffend)

Zusendung der Aktienzertifikate hinsichtMittwoch 14. juni lich der

erfolgreichen Überschussantraeg (falls zutreffend) an zertifizierte qualifizierte Aktionäre per Einschreiben Rückerstattungszahlungen an Mittwoch 14. Juni zertifizierte berechtigte Aktionäre hinsichtlich nicht erfolgreicher

Überschussanträge (falls zutreffend)

Anmerkungen:

1. Alle Zeitangaben beziehen sich auf zentralafrikanische Zeit/. 2. Sibanye kann die Termine und Zeitangaben ändern. Etwaige wesentliche Veränderungen werden durch SENS bekannt gegeben. 3. Sibanyes Stammaktien könne zwischen Dienstag den 23. Mai und Freitag den 26. Mai 2017 (beide Tage eingeschlossen) nicht dematerialisiert und rematerialisiert werden. 4. Dematerialisierte Aktionäre müssen ihren CSDP oder Broker von der Aktion unterrichten, die sie hinsichtlich ihrer Zuteilungsschreiben in einer Art und zu einem Zeitpunkt durchführen möchten, die in ihrem Verwahrungsvertrag festgelegt sind. 5. CDPs beeinflussen Zahlungen hinsichtlich der Bezugsrechtsaktien der dematerialisierten Aktionäre auf Basis einer Auslieferung gegen Zahlung. 6. Etwaige Änderungen der obigen Termine und Zeitangaben werden durch SENS veröffentlicht. 7. Ein separater Zeitplan wird den Inhabern der American Depositary Shares zur Verfügung gestellt, der in der Prospektergänzung enthalten ist, die bei der US Securities Exchange Commission eingereicht wird und kostenlos unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Ende

Sibanye Investor Relations Kontakt:

James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited Tel.+27 (0) 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Sponsor J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

ANMERKUNG AN EMPFÄNGER

Diese Bekanntgabe ist nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in Australien, Japan oder irgendeiner Gerichtsbarkeit, wo dies eine Verletzung der geltenden Gesetze oder Vorschriften ist.

Vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind vorausschauende Aussagen gemäß der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Diese vorausschauenden Aussagen, wo immer sie in dieser Pressemitteilung auftreten könnten, sind zwangsläufig Schätzungen, die das beste Wissen der Geschäftsleitung und Directors von Sibanye reflektieren und eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten enthalten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, die Leistung oder Erfolge des Konzerns wesentlich von jenen in den vorausschauenden Aussagen angegebenen unterscheiden. Folglich sollten diese vorausschauenden Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren gesehen werden einschließlich jener in diesem Dokument. Weitere Einzelheiten potenzieller Risiken und Unsicherheiten, die Sibanye beeinflussen werden in Sibanyes Ablagen bei der JSE und SEC beschrieben einschließlich Sibanyes Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2015 sowie im integrierten Jahresbericht 2015. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum dieses Dokuments gültig.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Prospectus; No Offer or Solicitation Sibanye has filed a registration statement (including a prospectus) and may file a prospectus supplement with the Securities and Exchange Commission (SEC) in respect of the Rights Offer. Before you invest, you should read the prospectus in that registration statement, the prospectus supplement and other documents Sibanye will file and has filed with the SEC for more complete information about Sibanye and the Rights Offer. You may get these documents, when available, for free by visiting EDGAR on the SEC web site at www.sec.gov or by visiting Sibanyes website at www.sibanyegold.co.za. Alternatively, Sibanye, any underwriter or any dealer participating in the Rights Offer will arrange to send you the registration statement, prospectus and prospectus supplement, when available, if you request it by calling toll-free (800) 322-2885 or by e-mailing rightsoffer@mackenziepartners.com. This announcement is for information purposes only and does not constitute an offer to sell, or a solicitation of offers to purchase or subscribe for, securities in the United States or any other jurisdiction. Any securities referred to herein that are being offered outside of the United States have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered, exercised or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39748 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39748&tr=1

