Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 4) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Ferien und Feiertage Als hätte ich nicht schon genug mit den juristischen Streitereien zu tun, wartete ich seit über zwei Monate auf die Bestätigung der beantragten Ferien mit Tobin. Zusätzlich standen noch die Feiertage vor der Türe, von welchen ich ebenfalls immer noch nicht wusste, wann ich Tobin sehen konnte. Einzig meine Bitte, Tobin wie jedes Jahr zu unserer Familien-Silvesterparty mitzunehmen zu dürfen, hatte Penise bereits beantwortet. Und zwar mit einem strikten "Nein"! Ich hätte es ja noch verstehen können, wenn Penise bereits selber mit Tobin etwas an Silvester geplant hätte. Doch das war nicht der Fall. Es schien ihr wohl Vergnügen zu bereiten, alles nur Mögliche zu unternehmen, mir immer wieder das Messer in der Wunde herum zu drehen. Das hätte ich noch ertragen können. Doch ärgerte es mich unendlich, dass sie immer wieder Tobin in den Zwist mit einbezog. Es schien ihr wohl völlig egal zu sein, welche Schmerzen sie Tobin damit zufügte. Dann war da auch noch das Weihnachtsfest, das unsere Familie immer am 24. und die Familie von Penise immer am 25. Dezember feierte. So versuchte meine Mutter auf eigene Faust mit Penise zu reden. Sie hoffte einen gangbaren Weg zu finden, um wenigstens Tobin aus all den Streitereien herauszuhalten. Dabei musste sie sich von ihr alle üblichen, grotesken Lügengeschichten anhören. Um das Gemüt von Penise nicht zu provozieren, schluckte sie selbst diese bittere Pille und ignorierte ihre Ausreden und Hirngespinste. Und tatsächlich erreichte sie, dass ich Tobin wenigstens am Abend des 23. Dezember abholen durfte. So konnte ich mit Tobin zeitig ins Tessin fahren, um das Weihnachtsfest nicht übermüdet feiern zu müssen. Doch alle anderen Bemühungen waren vergebens. Betreffend der gemeinsamen Skiferien drängte die Zeit immer mehr. Ich hatte nur noch Tage, um das Hotelzimmer zu bestätigen. Tobin zuliebe wollte ich jedoch noch nicht aufgeben. So versuchte ich zum wiederholten Male, den üblichen "Dienstweg" einzuschlagen und schrieb ihr einmal mehr einen eingeschriebenen Brief. Doch nach so vielen Demütigungen, Diffamierungen und Rufmorden, die ich durch Penise erleiden musste, fiel es mir schwer, einen Brief ohne Vorwürfe zu verfassen. Wie Du weisst, habe ich beim Obergericht beantragt, dass Tobin seine gewohnten Familientraditionen beibehalten darf. Das betrifft vor allem der 24. Dezember mit meiner Familie und der 25. Dezember mit Deiner Familie. Dazu gehört auch die traditionelle Silvester-Party am 31. Dezember mit allen unseren Verwandten aus der Schweiz und Italien. Tobin hat sich so auf dieses Fest mit all seinen kleinen Freunden gefreut. Als ich ihm sagen musste, dass Du das nicht erlaubst, hat er geweint. Du hast bereits Tobin aus meinem Leben weggenommen und siehst ihn Tag für Tag. Reicht Dir das noch nicht? Du hättest Tobin diese Freude gönnen können. Tobin zu instrumentalisieren, nur um mir Schaden zuzufügen, wird für Dich früher oder später zum Bumerang. Denn irgendwann wird Dich Tobin für diese Taten hassen. Willst Du das wirklich? Ich habe erfahren, dass meine Mutter mit Dir Kontakt aufgenommen hat. Zu meinem Entsetzten musste ich feststellen, dass Du auch ihr Lügengeschichte erzählst. Was meinst Du wohl, warum ich neulich Deine Mutter angerufen habe? Da ich von Dir auf meine Schreiben keine Antworten mehr bekomme, hatte ich mir erhofft mit Deiner Mutter einen Konsens zu finden, um vielleicht endlich einen vernünftigeren Weg einschlagen zu können. Dass sie Dir angeblich erzählt hat, ich habe ihr das Telefon "abgehängt", ist absurd. Wieso soll ich mir so viel Mühe machen, Deine Mutter anzurufen, um ihr dann kurzerhand das Telefon abzuhängen. Ich habe sie begrüsst und gefragt, ob ich mit ihr reden darf. Sie hat mir mit einem Satz geantwortet "Du musst Penise Geld geben" und dann hat sie die Verbindung abgebrochen. Das wäre ihre Chance gewesen, eine Lösung für Dich und ihren Enkel zu erzielen. Doch sie kümmert sich einzig um Geld und vergisst dabei, dass Du mir meinen Sohn weggenommen hast. Eine sehr einseitige Betrachtungsweise. Aber anscheinend hast Du auch Deine Mutter bereits schon derart manipuliert, dass sie nicht einmal mit mir reden will. Nun, auch diese Chance ist somit vertan! Doch jetzt zum wesentlichen. Hier ist nochmals die Bestätigung aller Daten: Meine Feiertags-Tage mit Tobin: - Sa. 23.12., 9:00 Uhr bis Mo. 25.12., 14:00 Uhr - Mo. 1.1., 14:00* Uhr bis Di. 2.1. 18:00 Uhr (*damit Tobin ausschlafen kann) Meine Ferien-Tage mit Tobin: - 24.2. bis 27.2. - 21.4. bis 6.5. (ev. 27.4. bis 6.5.) Du hast das Schreiben vom 11.10. nie beantwortet. Ich bitte Dich die Daten diesmal zu bestätigen. Wie zu erwarten war, folgte keine Reaktion. So versuchte ich in den folgenden zwei Wochen, Penise mit weiteren SMS daran zu erinnern. Eigentlich hätte ich im schlimmsten Fall erwartet, dass sie wieder nicht antworten würde. Doch Penise verstand es immer wieder, noch einen draufzusetzen. Jetzt engagierte sie tatsächlich ihren Anwalt, um mir zu antworten. Der nahm das natürlich dankend an. Denn für jeden Augenblick dieses hanebüchenen Irrsinns, klingelte Herr Würgins Kasse. Ich fragte mich ernsthaft, woher Penise so viel Geld für diese Spielchen nahm. Durch ihr bescheuertes Vorgehen, verursachte sie auch bei mir unnötige Kosten. Denn wie das im Rechtswesen so üblich ist, wandte sich Herr Würgin direkt an meinen Anwalt. Natürlich in seiner üblichen arroganten Art, mit verfälschten Abmachungen und nicht einhaltbaren Fristen. So verursachte auch er noch zusätzlichen Stress und Aufwand. Jetzt mussten nicht nur die verdrehten Geschichten von Penise, sondern auch diese von Herrn Würgin bereinigt werden. Herr Zweifel war jetzt ebenfalls verpflichtet, Stellung zu nehmen, um auch noch den zusätzlichen Schlamassel von Herrn Würgins anmassendem Vorgehen zu entwirren. Was für ein Irrenhaus! Einmal mehr scheint es Ihre Mandantin bei der Instruktion ihres Anwaltes mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Nachdem wir beide und per Telefon über die Modalitäten des Besuchsrechtes an Weihnachten geeinigt hatten, hat die Mutter meines Mandanten offenbar ein längeres Telefongespräch mit Ihrer Klientin geführt. Im Verlauf dieses Gespräches offerierte Ihre Klientin, dass mein Klient Tobin bereits am 23. Dezember haben könne, damit die geplante Reise ins Tessin zu den Grosseltern nicht zu stressig für den Sohn werde. Mit Schreiben vom 12. Dezember bestätigte mein Klient u.a. die dergestalt zustande gekommene Vereinbarung. Ihr Vorwurf, er lasse seinen Wunsch erneut in masslose Forderungen ausufern, ist dementsprechend völlig deplaziert. Sie fühlten sich bemüssigt, meinem Klienten eine zu kurze Frist bis gestern 10:00 Uhr ansetzen zu müssen, nachdem mein Klient beispielsweise seit zweieinhalb Monaten auf eine Stellungnahme ihrer Klientin zur Frage des Judo-Trainings und zu seinen Ferienplänen für das nächste Jahr wartet. Mit dem erwähnten Schreiben vom 12. Dezember hat er auch diesbezüglich moniert. Seither hat er mit fünf SMS nachgestossen. Statt einer Nachricht ihrer Klientin kam Ihr e-Mail, das ich zufolge ganztägiger Büroabwesenheit erst am nächsten Morgen um zirka 9:00 Uhr zur Kenntnis nehmen konnte. Ich leitete es zwar sofort an meinen Mandanten weiter. Zufolge geschäftlicher Beanspruchung konnte er dieses Mail jedoch erst gegen 16:00 Uhr zur Kenntnis nehmen, womit die Frist verpasst ist. Er meldete sich zwar sofort bei mir, jedoch war ich durch andere Arbeiten daran gehindert, sofort zu reagieren. Es ist bedauerlich, dass Ihre Mandantin nicht fähig oder willens ist, mit meinem Klienten hinsichtlich der Kinderbelange vernünftig zu kommunizieren. Es ist nur allzu offensichtlich, dass es ihr dabei keineswegs um das Wohl von Tobin geht sondern darum, meinen Klienten eins auszuwischen und ihn zu verletzen. Seit den Herbstferien kann nun Tobin das Judo-Training nicht mehr besuchen, weil Ihre Mandantin nicht fähig ist, meinem Klienten die gestellte Frage zu beantworten. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile Tobin den leistungsmässigen Anschluss an seine Freunde aus dem Judo verloren hat, was für ihn eine herbe Enttäuschung und ziemlich frustrierend ist. Die Ehe unserer Parteien ist gemäss meinen Instruktionen unter anderem daran gescheitert, dass Ihre Mandantin nie zu ihren einmal gemachten Zusagen stehen konnte. Es wäre im Interesse des Kindes aber sehr zu wünschen, wenn sie wenigstens hinsichtlich der Besuchsdaten einmal getroffene Zusagen auch einhalten würde. Ich bitte sie deshalb nochmals mit allem Nachdruck, dafür zu sorgen, dass das Weihnachtsbesuchsrecht im Sinne der von Ihrer Mandantin

gegenüber der Mutter meines Klienten gemachten Zugeständnisse ausgeübt werden kann. Auch bitte ich Sie, dafür besorgt zu sein, dass Ihre Klientin nunmehr umgehend die Feriendaten meines Mandanten bestätigt. Es ist meinem Klienten nicht zuzumuten, Ferien zu buchen, um dann am Schluss von Ihrer Klientin an der Türe "abgeputzt" zu werden, er könne Tobin nicht mitnehmen. Auch mein Mandant hat Anspruch darauf, sich auf die Abmachungen verlassen zu können. Was war geschehen? Penise hatte meiner Mutter am Telefon versprochen, dass ich Tobin bereits am 23.12. haben könnte. Jetzt wollte sie plötzlich nichts mehr davon gewusst haben. Ohne diese Vereinbarung, würde es unmöglich reichen, mit Tobin ins Tessin zu fahren. Zumindest wollte ich es nicht verantworten, dass Tobin dann völlig übermüdet an den abendlichen Feierlichkeiten teilnehmen musste. Es war zum Verzweifeln, wie viel bösartige Energie diese Frau immer wieder an den Tag legte. Es waren nur noch zwei Tage bis Weihnachten. Ich fühlte mich so ohnmächtig gegenüber den Machenschaften von Penise. Sollte ich dem Geisteszustand von Penise tatsächlich wieder widerstandslos ausgeliefert sein? Das wollte ich auf keinen Fall! Ich fühlte mich durch diese Situation derart gefordert, dass ich all meine Energie fokussierte, nach einer Lösung zu suchen. Kombiniert mit ein wenig Kreativität hatte ich dann tatsächlich eine Erleuchtung. In meiner Verzweiflung entschied ich mich, ebenfalls die Gesetzeslage voll auszunutzen und Penise durch einen cleveren Schachzug zur Vernunft zu zwingen. Die ursprüngliche Abmachung während der Feiertage war, dass ich Tobin von Samstagnachmittag bis Montagmittag haben konnte: Sa 23. So 24. Mo 25. Di 26. Mi 27. Do 28. Fr 29. Sa 30. So 31. Der Rest der Feier- und Ferientage wären alle an Penise gegangen. Penise wollte jedoch plötzlich nichts mehr davon gewusst haben und verlangte den Samstag für sich: Sa 23. So 24. Mo 25. Di 26. Mi 27. Do 28. Fr 29. Sa 30. So 31. Aufgrund der Verfügung des Einzelrichters vom 15.9. wurde mir jedoch erlaubt, dass ich Tobin am Ersten und Dritten Wochenende eines jeden Monats von Samstagmorgen 9:00 Uhr bis Montagmorgen sowie an den übrigen Montagnachmittagen jeweils bis Dienstagmorgen zu mir auf Besuch nehmen konnte. Weiterhin wurde ich berechtigt, Tobin jährlich am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) mit zu mir zu nehmen. Das hiess, ich durfte Tobin am Montagnachmittag den 25. Dezember abholen und ihn am Mittwoch den 27. Dezember morgens wieder zurückbringen. Sa 23. So 24. Mo 25. Di 26. Mi 27. Do 28. Fr 29. Sa 30. So 31. Meine Famille feierte Weihnachten immer am 24. und die Familie von Penise immer am 25. Dezember. Würden wir also nach der Vorlage des Richters vorgehen, so hätte Tobin weder bei meiner noch bei der Famille von Penise Weihnachten feiern können. Aufgrund der sturen Einstellung von Penise, hätte Tobin Weihnachten ohnehin nicht mit meiner Familie feiern können. Also hatte ich nichts zu verlieren. Ich stellte ihr somit ein Ultimatum. Sie musste sich entscheiden, ob sie das Angebot das sie meiner Mutter versprochen hatte, einhalten wolle oder ob sie lieber die Verfügung des Richters bevorzugte. Also entweder beide Familien feierten mit Tobin Weihnachten oder keine! Eigentlich schade, dass ich zu solchen Mitteln greifen musste, doch anscheinend war das die einzige Sprache, die Penise verstand. Denn am gleichen Tag erhielt ich von ihr persönlich per Email die Bestätigung. Natürlich konnte sie es auch hier nicht lassen, meinen Vorschlag zu verändern. Schliesslich musste sie immer so handeln, als hätte sie das letzte Wort gehabt und ich hätte nach ihrer Pfeife getanzt. So erlaubte sie mir, Tobin am 23. Dezember erst um 18:00 Uhr abzuholen. Dafür konnte ich ihn am 25. Dezember bis um 13:00 Uhr behalten, anstatt nur bis um 12:00 Uhr. Tobin um 18:00 Uhr abzuholen war natürlich auch nicht optimal, da ich so erst spät in der Nacht im Tessin ankommen würde. Doch hatte ich keine Lust auf weiteren Stress und akzeptierte ihren Vorschlag. Das Fazit dieser Geschichte, es wurde wieder einmal unnötiger, ungemein hoher Aufwand betrieben, der zusätzlich noch viel Geld gekostet hatte. Ich fuhr also mit Tobin erst am nächsten Morgen ins Tessin und wir feierten doch noch alle gemeinsam Weihnachten. Nonna, Nonno, Tante, Onkel und Tobins zwei Cousins, alle waren dabei. Wir hatten eine richtig schöne Zeit und Tobin genoss es sichtlich. Ihn glücklich zu sehen, war es alleine schon Wert gewesen, all diesen Stress mit Penise auf mich zu nehmen. Doch die schöne Zeit verging leider viel zu schnell. Am 25. Dezember brachte ich Tobin pünktlich zurück. Jetzt ging die zweite Phase der unendlichen Geschichte los, denn die Silvestertage waren noch immer nicht geregelt. Auch dafür hatte Penise Geld und Energie zum verschleudern. So erhielt mein Anwalt tatsächlich erneut ein Schreiben von Penises Anwalt. Es ging also schon wieder los mit der Erzeugung unnötiger Kosten über die Anwälte und den verdrehten Geschichten von Herrn Würgin. Entgegen ihrem Schreiben vom 21. Dezember geäusserten Bedenken konnten sich die Parteien doch noch in der Vereinbarung treffen, wie sie von meiner Klientin entgegenkommend vorgeschlagen worden war. Offenbar hat Herr Sardo rechtzeitig erkannt, dass damit eine für alle Beteiligten gute Lösung zu finden ist... Ich hatte kaum begonnen, diese zwei Abschnitte von Herrn Würgin zu lesen, da drehte es mir schon fast den Magen um. Wie realitätsfremd konnte man denn noch sein? Die ganze Weihnachtstag-Geschichte hatte sich doch nur in Bewegung gesetzt gehabt, weil ich Penise damit hatte drohen müssen, mich strikte an die richterliche Vorgaben zu halten und sie somit ihr Familien-Weihnachtsfest ohne Tobin verbringen müsse. Erst unter Druck hatte Penise dann eingelenkt. Das war nicht grosszügig von ihr, sondern einfach nur Eigennutz. Und betreffend des Entgegenkommen musste ich schliesslich auch den 25.12. und 26.12. opfern, damit Tobin am 24.12. mit meiner Familie feiern konnte. Dann ging es weiter mit den Phantastereien... Bezüglich von ihrem Klienten gewünschten Feiertagen (24.2.-27.2. sowie 21.4.-6.5.) rechnen wir als Ergebnis zwar 20 Tage, obschon ihm gemäss Eheschutzrichterentscheid zwei Wochen Ferienbesuchsrecht zustehen... Rechnen schien wohl nicht die Stärke von Herrn Würgin zu sein. Ich hatte nur 13 Ferien-Tage beantragt. Die restlichen Tage fielen auf die Wochenenden, an denen Tobin ohnehin bei mir war. Und diese würde ich wohl kaum dazuzählen. Ich war genervt, dass Penise wieder alles mit viel Aufwand und Kosten über den Anwalt regeln wollte. Wenigstens die Silvestertage wollte ich direkt regeln. Da mir rechtlich ohnehin nichts anderes übrig blieb, als am Silvesterfest vom 31.Dezember auf Tobin zu verzichten, begnügte ich mich mit dem 1. Januar um 14:00 Uhr bis 2. Januar 11.00 Uhr. Für die restlichen Antworten hatte ich keine andere Wahl, als diese Herrn Zweifel zu überlassen. ...Vorweg wünscht mein Klient, dass die Verhandlungen über die Besuchs- und Ferientage unter den Parteien direkt geführt werden. Er versteht nicht, weshalb Ihre Mandantin ständig Sie auf den Plan ruft. Mein Klient verfügt - offensichtlich im Gegensatz zu Ihrer Mandantin - nicht über die Mittel, für alles und jedes den Anwalt einzuschalten... Mein Klient wünscht ausdrücklich, dass Sie sich und mich aus diesen Diskussionen nach Möglichkeit ausschliessen. Im übrigen empfindet mein Klient Ihre Darlegungen als ziemliche Verdrehung der Realitäten. Die Einigung bezüglich Weihnachten kam nämlich vor allem deshalb zustande, weil mein Klient seiner Frau die Alternative vor Augen führte, dass streng nach dem Wortlaut des richterlichen Entscheides er Tobin am Montag, 25.12.06, ohnehin haben würde. Sie sah dann offenbar ein, dass es vernünftiger ist, eine Lösung zu finden, welche beiden Parteien dient. Das hat ja jetzt auch geklappt, und die Parteien konnten sich auch hinsichtlich des Jahreswechsels einigen. Auch Ihre Rechnung bezüglich der Ferien hat bei meinem Klienten Kopfschütteln verursacht. Es sind lediglich 13 Ferientage, da an den übrigen Tagen Tobin ohnehin gemäss Besuchsturnus bei ihm wäre. Hinsichtlich des Skiwochenendes vom 2. - 4.3. will sich mein Klient direkt mit seiner Frau absprechen. Verhandlungen um vier Ecken sind in der Tat alles andere als effizient. Es wäre zu wünschen, wenn auch Ihre Mandantin endlich einsehen könnte, dass die Grabenkriege, in welche sich die Parteien mittlerweile verstrickt haben, nichts bringen. Es wird im Rekursverfahren darum gehen, auf der Basis realer Grundlagen eine Lösung hinsichtlich der Unterhaltsfrage zu finden. Deswegen bräuchte es doch keinen derartig ausufernden Prozessaufwand, wie wir dies bisher allein schon im Eheschutzverfahren am Bezirksgericht bzw. Rekurs am Obergericht erlebt haben. Mein Klient geht denn auch davon aus, dass Sie für Ihre Leistungen sicher bereits bezahlt wurden bzw. entsprechende Zusagen haben, da er sich kaum vorstellen kann, wie ein Anwalt derartigen Aufwand treibt, ohne auf die Bezahlung seiner Aufwendungen zählen zu können. Im Hinblick darauf, dass nun auch mein Klient ein "Armenrechtsgesuch" stellen musste, erscheint es mir wirklich wünschbar, unseren Aufwand auf das prozessual Nötigste beschränken zu können. In diesem Sinne hoffe ich, das neue Jahr werde die Parteien wieder auf eine vernünftige Verhandlungsbasis zurückführen.

Die Weihnachtstage waren vorüber und meine Eltern kamen danach wie üblich für einige Tage zu mir. Wie jedes Jahr blieben sie bis zu unserer, grossen Familien-Silvesterparty. Am folgenden Morgen mussten sie jedoch wieder zurück fahren. Es war traurig genug, dass Tobin an der Party nicht teilnehmen durfte. Doch es hätte meinen Eltern viel bedeutet, Tobin wenigsten kurz nochmals sehen zu dürfen. Wir waren schliesslich nur 8 Autominuten von Tobin entfernt. So nah und doch so fern, denn Tobin durfte sie nicht sehen. Meine Mutter wollte sich damit nicht abfinden und startete nochmals einen Versuch, Penise zur Vernunft zu bringen. Sie rief also an und bat sie darum, Tobin doch wenigstens für ein paar Stunden sehen zu dürfen. Und jetzt kam die auch so grosszügige und hirnverbrannte Geste von Penise. Sie erlaubte, dass meine Eltern Tobin an einem dieser Tage sehen durften, im Gegenzug müsste ich jedoch einen meiner Tage mit Tobin hergeben. Und jetzt aufgepasst auf das verdrehte Gedankengut von Penise. Denn, wenn Tobin seine Nonna und sein Nonno trifft, würde ich ihn ja auch sehen und somit wäre mein Soll mit Tobin überschritten! Schliesslich hatte der Richter ja entschieden, wie oft ich Tobin sehen durfte. Darum müsste ich natürlich einen meiner anderen Tage mit Tobin opfern. Das war die typisch egozentrische Denkweise von Penise. Meine Mutter war völlig entsetzt. So etwas Egoistisches und Gefühlsloses hatte sie noch nie erlebt. Wie konnte eine Mutter nur ihren Sohn derart als Waffe einsetzen. Für sie war klar, es kam auf keinen Fall in Frage, dass ich die wenigen Tage die ich mit Tobin hatte, dafür noch opfern musste. Ich selbst hätte dies meinen Eltern zuliebe sofort getan, doch wollte meine Mutter nichts davon wissen. Und wieder einmal verfluchte sie Penise über alle Masse. Mich hatte diese Reaktion von Penise nicht einmal gross schockiert. Ich war mich ja nichts anderes gewohnt von ihr. Penise interessierte nur ihr eigener Vorteil und vor allem konnte sie so ihre Streitlust befriedigen. Notgedrungen schrieb ich ihr am nächsten Tag die Absage per Email. Danke für das Angebot, aber ich werde darauf verzichten... Ich sehe Tobin viel zu wenig, um bei jeder Besuchs-Anfrage auf einen weiteren Besuchstag verzichten zu müssen. Tobin ist kein Handelsgut. Du siehst Tobin fast jeden Tag und trotzdem würdest Du mir keinen Tag mit ihm schenken. Bitte versuche Dich in meine Lage zu versetzten. Was würdest Du tun, wenn Du Tobin durchschnittlich nur noch 5 Tage im Monat sehen dürftest? PS. Übrigens, dies hat nichts mit dem vaterfeindlichen schweizerischen Gesetz zu tun. Das hat mit vernünftigem Menschenverstand zu tun. Geld und Ware Unterdessen überrollte mich auch schon das nächste finanzielle Desaster. Die neue Verfügung der Steuerbehörde. Sie verlangten rückwirkend auf Anfang dieses Jahres von jedem Mitarbeiter, der ein Geschäftsauto besass, dass 1% vom Kaufbetrag für private Zwecke abgezogen werden musste. Dies betraf somit meinen Geschäftspartner, Penise und auch mich. Es war nicht genug, dass ich keine finanziellen Mittel mehr hatte. Jetzt musste ich auch noch CHF 5'487.- rückerstatten. Ich schrieb also einen Brief an die anderen zwei Betroffenen und bat sie, dasselbe zu tun. Die eidgenössische Steuerverwaltung ESTV hat gesetzlich verfügt, das Angestellte, welche ein Geschäftsauto zur Verfügung gestellt wird, 1% des Bezugspreises (+ MWST) als Privatanteil selbst tragen müssen. Dieser Betrag kann entweder direkt monatlich vom Lohn oder jährlich pauschal abgezogen werden. Wir haben mit der Treuhand den Geschäftsabschluss des letzten Geschäftsjahres beendet. Somit sind wir jetzt in der Lage den Anteil korrekt zu berechnen. Betroffenes Personal Geschäftsauto Kaufpreis CHF 1% vom Kaufpreis Gerundet (+MWST) Penise S. Kia Sorento 22'780.- x 11 Monate 2'690.- Flavio S. Jaguar XKR 42'320.- x 12 Monate 5'487- Thomas R. BMW X3 70'000.- x 8 Monate 6'025.- Der Betrag sollte mit beiliegender Rechnung beglichen werden. Uns ist bewusst, dass dieser Betrag nicht unwesentlich ist. Wir sind auf Anfrage auch gerne bereit, individuell eine Abzahlungslösung zu erarbeiten. Die Änderung hatte natürlich auch Auswirkungen auf mein künftiges Salär: Mir wurden zusätzlich jeden Monat noch CHF 423.20 vom Lohn abgezogen. Es blieb nach Abzug der Alimente jetzt kaum mehr etwas zum Leben übrig. Trotz der vielen Intrigen von Penise auch meinen Eltern gegenüber, war meine Mutter bestrebt über ihren Schatten zu springen, um den Kontakt zu ihr aufrecht zu erhalten. Und so versuchte sie immer wieder, Penise telefonisch zu Vernunft zu bringen. So geschah es, dass Penise in einem dieser Telefonate eine Bemerkung fallen liess, die uns alle schockierte. Sie hatte durch den Tod ihrer Tante, unter anderem einen Barbetrag von CHF 30'000.- zugesprochen bekommen. Zu unserer Überraschung war das einiges mehr, als die CHF 11'000.-, welche Penise beim Obergericht behauptet hatte. Diese Lüge war tragisch genug, jedoch nicht der Grund unserer Empörung. Herr Würgin hatte es tatsächlich geschafft, Penise dieses Erbe vertraglich auszuspannen. Sobald sie das Erbe ausbezahlt bekäme, würde Herr Würgin diesen Betrag als Sicherheit in seinen Besitz nehmen. Das sollte die Anzahlung für die entstehenden Kosten sein. CHF 30'000.- dem Anwalt zu übergeben, nur damit er weitere Wege finden könnte, um mich zu quälen? Ich war sprachlos! "So blöd konnte Penise doch nicht sein?", redete ich mir ein. Wie weit würde sie den noch gehen? Was wollte sie denn noch von mir erpressen, um einen solch hohen Betrag jemals amortisieren zu können? Es war mir schon bewusst, dass die emotionalen Exesse von Penise immer wieder ihre Sinne trübten. Würde jetzt auch noch Dummheit dazu kommen, wäre das eine noch gefährlichere Kombination, auf die ich mich einzustellen hatte. Ich fragte mich: "Wie konnte man eine Person mit einer solchen Geisteshaltung zur Vernunft bringen? Unmöglich!" Dann war da noch ihre fixe Idee, die gesamte Kommunikation nur noch über die Anwälte laufen zu lassen. Doch auch dies schien nicht zu funktionieren. Denn alle meine Mails an ihren Anwalt, wurden ebenfalls nicht beantwortet. Ich wusste jetzt nicht, ob ihr Anwalt diese bewusst ignorierte oder ob Penise einfach nicht reagieren wollte. So entschloss ich mich, Penise über die Emails, welche ich in den letzten Wochen an ihren Anwalt gesandt hatte, zu informieren. Sie erhielt alle Anfragen, welche bis zu diesem Zeitpunkt von Herrn Würgin nicht beantwortet worden waren. Unter anderem wartete ich bereits seit über drei Monaten auf die Zusage für die Ski- und Frühlingsferien mit Tobin. Ohne diese, konnte ich die Ferien nicht buchen. Andererseits lief mir die Zeit davon. Einmal mehr, erhielt ich keine Antwort. Auch gab sie mir keine Antwort darauf, um welche Zeit ich Tobin am Wochenende abholen konnte. Unterdessen hatte es sich eingebürgert, dass ich Tobin zum Skifahren bereits um 8:00 Uhr abholen durfte. So sandte ich wie üblich am Vortag per SMS die Anfrage erneut und wartete. Ich hole Tobin morgen um 8:00 Uhr ab. Bitte Skikleider anziehen und Ausrüstung mitgeben. Bitte bestätigen. Flavio Stundenlang geschah nichts. Ich wusste, dass Penise das Telefon immer bei sich trug. Schliesslich war das Mobilephone ihr Lebenselixier. Ich wusste auch, dass sie ansonsten immer innert Minuten antwortete. Also sandte ich eine zweite Nachricht und wartete wieder für Stunden, dann eine Dritte und eine Vierte. Doch keine Antwort. Das zog sich über den ganzen Tag so hinweg und wie üblich, kam erst im letzten Augenblick die Bestätigung. Diese kindischen Machtspielchen bestätigten einzig ihre beschränkte Geisteshaltung. Doch was konnte ich tun? Ich war machtlos und musste es einfach hinnehmen und ertragen. Betreffend meiner Ferien mit Tobin hatte ich noch immer keinen Bescheid erhalten. Dann endlich, nach über drei Monaten des Wartens, erhielt ich erstmals eine Antwort per Email. Doch nicht etwa, um mir die Ferien zu bestätigen. Nein, sie wollte wissen, ob die Anzahl Ferientage die ich beantragt hatte, auch nicht zu viele waren. Das Gericht garantierte mir ja nur 14 Tage pro Jahr. Mehrtage lagen im Ermessen der Mutter. Doch nicht bei dieser Mutter, namens Penise. Für Penise wäre das ein gefundenes Fressen gewesen, sollte Tobin versehendlich 15 Tage statt 14 Tage mit mir in die Ferien gehen. Solch ein Geschenk dürfte Tobin und mir niemals zugestanden werden. Und so war ihre einzige Antwort: ...bzgl. der effektiv bezogenen Ferientage, werde ich mich noch beraten lassen... ...ohh ich kriegte fast die Krise! Was sollte denn das wieder? Es war zum Verzweifeln. Drei Monate Schreiben um Schreiben, Fragen um Fragen, Warten um Warten. Und jetzt diese Antwort. Diese ewige Schikaniererei brachte mich auf die Palme. So antwortete ich dementsprechend genervt: ...Was soll das, dass Du Dich wegen den Ferien beraten lassen willst??? Sollte Dir jetzt irgend einer Deiner Berater "verklickern", dass dies nach seiner Meinung z.B. 15 Tage (statt 14 Tage) sind. Was willst Du dann machen? Willst Du jetzt tatsächlich auch noch hier prozessieren, weil Tobin vielleicht zu viele Ferien mit mir verbringen könnte???!!! Diese Ohnmacht, nichts gegen diese unglaubliche Bosheit machen zu können, zerrte unheimlich an meinem Nervenkostüm. Ich konnte mich zwar ärgern, doch nichts gegen ihre Schikane unternehmen. Sie hatte die absolute Macht über Tobin. Was sie entschied hatte ich zu akzeptieren. Doch warum lies der Gesetzgeber zu, dass so etwas einem Kind und seinem Vater angetan werden konnte? Nun gab es meines

